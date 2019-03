El Amigos del Tenis de Elda, inmerso en el IX Circuito Mediterráneo/Alicantino

Las pistas del Club Amigos del Tenis de Elda fueron el escenario donde se disputaron las finales combinadas del IX Circuito Mediterráneo / Alicantino de tenis, con gran ambiente y atractivos partidos de estos grandes jugadores tanto en categoría femenina como masculina absolutos. Esta tercera fase define los puestos para el próximo máster: Sonia Keranen (C. T. Torrevieja) vencía a Neus Ramos (C. T. Denia) por 6/3 6/. En chicos, Alejandro Manzanera (C. T. Torrevieja) vencía a Ilia Kostiuk (C. T. Denia) por 6/3 6/3.

El director deportivo del Club Amigos del Tenis y árbitro nacional, Pedro Muñoz va a participar como juez árbitro principal en un open de tenis que se disputará en Club Atlético Montemar de Alicante a partir del 6 de abril, dotado con 5.140 € en premios. Para las categorías Absoluto, Veteranos +35 Y +50 todas en masculino.