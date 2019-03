Un nuevo Plan de Revitalización Comercial se adaptará a la situación actual en Irun

El delegado de Impulso de Ciudad, Miguel Ángel Páez ha informado este viernes de los primeros pasos del nuevo Plan de Revitalización Comercial de Irun. Junto al responsable municipal han estado Estibaliz Tello (Calzados Tello), la directora de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, Maite Balmaseda y la técnico de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Amalur Anguiozar, responsables ambas de dos entidades que participan en la Mesa de Comercio con el Ayuntamiento y comerciantes locales.

Tal como añadía el delegado, el Ayuntamiento de Irun ha desarrollado ya dos planes especiales de rehabilitación comercial - uno en 2003 y otro en 2013 - tanto para promover el progreso de la actividad comercial del municipio como la mejora del entorno. "Una cosa que teníamos clara, y que se trató en la Mesa de Comercio, es que la realidad del sector comercial en este 2019 ya es diferente a la que era en 2013, lo que nos obliga a dar un paso hacia delante y actualizar esos planteamientos".

Una mejora a futuro

De esta reflexión sale el encargo que hace el Ayuntamiento de Irun para elaborar un nuevo plan de revitalización comercial, un documento de trabajo que marque las líneas de actuación a futuro para mejorar el sector comercial de la ciudad. Actualmente permanece abierto, hasta el 18 de marzo, el concurso para la redacción del plan. Una vez adjudicado el proyecto comenzará la fase de elaboración, que tendrá que cumplir con una estructura y una serie de contenidos que son similares en todos los planes de este tipo que se puedan elaborar en otros municipios (objetivos, métodos de trabajo, distribución territorial, etc.), si bien se deberá adaptar a la realidad de nuestra ciudad.

Páez se detenía en este punto para destacar que "el nuevo plan de revitalización comercial tendrá que tener una serie de cuestiones que para la ciudad son fundamentales, como nuestra situación geográfica, los aspectos del municipio (movilidad, influencia del turismo, el tamaño de la zona urbana, etc.) o el tipo de clientela que hay en Irun. Evidentemente también abordará otras cuestiones que quizás en 2013 no tenían tantan relevancia pero que ya vemos que están siendo clave, como la digitalización, formación en redes sociales, etc.".

La elaboración del nuevo plan de revitalización comercial irá en paralelo al trabajo de la Mesa de Comercio, que ya está dando sus frutos como la campaña de minutos gratis en los aparcamientos para los clientes que hagan sus compras en establecimientos de Irun (225 comercios adheridos), o las sesiones de formación en técnicas de venras, esparatismo, paquetería o cursos gratuitos de francés.

Trabajo en equipo

Otra de las cuestiones que ha subrayado el delegado Miguel Ángel Páez es la idea del "trabajo en equipo" para entre todos/as tener el mejor plan de revitalización posible. Se refería a la colaboración con las asociaciones de comerciantes y también con entidades y administraciones que persiguen los mismos objetivos a nivel de Gipuzkoa como son la Federación Mercantil de Gipuzkoa y la Cámara de Comercio, "dos socios fundamentales en este camino", apuntaba Páez.

Esta colaboración viene de atrás y se refuerza con la presencia de ambas entidades en la Mesa de Comercio de Irun. Está previsto que la Federación Mercantil de Gipuzkoa implante por primera vez en Irun 'Hobetuz' de formación al comerciante y por su parte la Cámara de Comercio sigue trabajando en Irun con algunas de sus iniciativas.

"En definitiva, todo suma y la unión hace la fuerza. Queremos estar cerca de nuestro pequeño comercio, apostamos por las compras en nuestros establecimientos, y por eso a las iniciativas que ya tenemos como el Observatorio, las acciones de formación, las ayudas a la dinamización de actividades, y aquellas que promueven la competitividad del sector, queremos sumar un plan de revitalización actual y ajustado a la realidad pero al mismo tiempo ambicioso siendo consciente de la potencialidad de nuestro pequeño comercio", concluía Miguel Ángel Páez.