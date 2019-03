Pepe Pasantos, fisioterapeuta: "Trabajar en el Real Jaén es un privilegio"

El trabajo de un fisio en un equipo de fútbol es tan importante como el de la planificación o la preparación. Para una plantilla de futbolistas es tan importante la ausencia de lesiones como de recuperarlos cuanto antes. En el Real Jaén la figura de Pepe Pasantos se ha hecho imprescindible, no sólo para los jugadores sino para todo el cuadro técnico.

Este jugador de voleibol compaginó sus estudios de fisioterapia en Granada con su gran afición a este deporte favorecido por sus casi 2 metros de estatura. Sin embargo, el fútbol mueve el deporte, el trabajo y casi la vida misma.

Germán Crespo, actual entrenador del Real Jaén, llamó a su puerta la temporada pasada para trabajar en Huétor Tajar, siendo técnico del aquel equipo. Para Pasantos fue su primer contacto con el mundo del fútbol y con Germán Crespo. "cuando me llamó no lo dudé ni un instante, me habían hablado de su forma de trabajar y de entender el fútbol además de las facilidades que le da a su cuerpo técnico para trabajar".

Pese al ir y venir a diario desde Granada a Jaén, Pasantos se siente un privilegiado por trabajar en este club "Todos los que trabajamos en este club somos unos privilegiados. En el cuerpo técnico somos una familia y el buen ambiente del vestuario se trasmite también a nosotros. Venimos a trabajar, pero también a disfrutar".

Tiene muy claro que su deseo es seguir en el Real Jaén la próxima temporada. "Claro que me gustaría, pero la última palabra la tendrá Germán Crespo y por supuesto la directiva".