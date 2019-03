"Para ganar debemos ofrecer nuestra mejor versión"

Repetir victoria ahora en casa es el objetivo del Xerez DFC este domingo ante el Puente Genil. Pero para hacerlo y seguir metido en la pelea, García Tébar espera que su equipo ofrezca “su mejor versión, porque el rival es un buen equipo y aunque parece que tienen la baja del delantero Maero, creo que pueden venir a jugarnos de tú a tú”.

El técnico manchego no se atreve a aventurar qué tipo de partido podrá verse el domingo, “porque pueden jugar de manera abierta, pero evidentemente no sabría asegurarlo, ellos no tienen ningún tipo de presión ya que su objetivo era el de mantener la categoría”.

En los últimos partidos de liga, el Xerez DFC se está mostrando muy sólido en defensa, “estamos contentos en este aspecto, es difícil hacernos gol y desde ahí lo que sí que espero, y en eso soy muy optimista, es que vayamos creciendo en el aspecto ofensivo”.

La lucha por los playoffs sigue muy reñida y en estas últimas jornadas se decidirá que cuatro equipos ocupen los puestos que dan derecho a disputar la liguilla de ascenso, “aparentemente miras la clasificación y están Utrera y Cádiz ‘B’, que se enfrentan esta semana, y que parece que están un poco fuera de esa situación. Luego están esas dos plazas sobre las que peleamos cuatro equipos. Es complicado, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos, el margen de error es mínimo y mis jugadores saben que tenemos que mostrar nuestra mejor versión si queremos ganar el domingo”.