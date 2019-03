"Debemos atar la permanencia cuanto antes"

El Xerez CD quiere atar la permanencia cuanto antes, a ser posible empezar a hacerlo este domingo en Lepe ante el San Roque.

Los azulinos, que viajarán con muchas bajas, se enfrentan a un rival directo por la salvación y que estrena técnico. Ahora dirige al equipo Cheli, cuarto entrenador del equipo onubense esta temporada en sustitución de Jesús Lino, que ha permanecido 10 jornadas al frente de la plantilla, cargo al que llegó después de sustituir a Álex Hornillo, entrenador que comenzó la temporada, y tras un periodo de interinidad en el que dirigió al equipo Adrián Gaitán.

Dani Jurado cree que el partido será “complicado, nos enfrentamos a un rival que está intentando despegarse de la zona de abajo pero es un buen equipo. Tenemos que dar la cara y sumar los tres puntos".

El San Roque de Lepe lucha por no bajar, a pesar de que confeccionó una plantilla de calidad para pelear por los puesto de arriba, por lo que ahora, en la recta final de la liga, el central sanluqueño cree que “hay aprovechar la situación, pero cuando se cambia de entrenador siempre hay un plus de motivación. Sus aspiraciones eran las de estar arriba y por circunstancias se han metido en una zona complicada. No podemos confiarnos, hay que ir ganar".

Restan nueve partidos par el final de Liga y, bajo el punto de vista de Jurado, "todos los encuentros son ya finales. Insisto, necesitamos al menos ganar dos partidos más para estar totalmente tranquilos y lograr la permanencia ya. Luego, intentaremos disfrutar y dar alegrías a la afición que lo merece".