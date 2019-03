Aira corta de raíz cualquier atisbo de euforia

A las puertas de las últimas diez jornadas del campeonato, Aira y la Cultural no cambian el discurso. De la prudencia del técnico son conocedores los jugadores, a los que el berciano hizo llegar un mensaje después de igualar su mejor registro ganador del curso. "Siempre que pasa una dinámica tan positiva desviamos la atención a hablar de otras cosas, clasificación, liderato...Entiendo que en el entorno se hable, pero de puertas hacia dentro está terminantemente prohibido", afirmó Aira, que no se cambiaría a estas alturas por ninguno de sus rivales directos.

Para enfrentarse al Inter apostará por la habitual columna vertebral, aunque aventuró alguna modificación, puntual, pero habitual en sus alineaciones. La única duda es Josep Señé y sus dolencias en el cuádriceps de la pierna izquierda. Aira aseguró que no hay caso Señé y explicó su verdadero estado.

La racha ganadora, que este domingo podría recibir un nuevo impulso, no debe esconder una carencia que no se le escapa al técnico. "No estoy contento en cuanto a la eficacia; deberíamos llevar muchísimos más goles a favor y eso se hubiera traducido en puntos", declaró al considerar que no hay equilibrio entre el juego generado y su culminación posterior. La consecuencia, diez victorias por la mínima de las catorce logradas hasta la fecha.