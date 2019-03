Daniel Campos: "Deseo un Linares más tecnológico, justo, verde y positivo"

Iniciamos en la web de Radio Linares una ronda de entrevistas semanales con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Linares.

Esta semana es el turno para el candidato del PSOE de Linares, Daniel Campos López. Arqueólogo de profesión y formación, profesor y, desde hace algunos años, político, como concejal en el Ayuntamiento de Linares y parlamentario andaluz. Ahora defiende un proyecto renovado bajo las siglas del Partido Socialista. Sobre sus aspiraciones, su vida y la política conversamos con Daniel Campos.

Pedimos a cada candidato elegir un sitio de Linares para esta entrevista y su elección es el Campus Científico y Tecnológico, ¿por qué?

En primer lugar, por lo que supuso en su día para la lucha universitaria por conquistar este espacio, por dejar de lado aquel nombre de Peritos y por irnos al siglo XXI y porque es una apuesta fuerte de la Junta de Andalucía y el PSOE, con una inversión muy potente. Significa un futuro cierto para los jóvenes y un cambio de psicología, más positiva.

¿Cuándo decidió dedicarse a la política y por qué?

Tuve la oportunidad de hacerlo incipientemente en mi ámbito universitario. Ahí me picó el gusanillo. Milité en el PSOE más mayor y vinculado al patrimonio histórico, por mi condición de arqueólogo. Supuso entonces una revolución en Cástulo, conocido mundialmente, de la mano de Marcelo Castro o Paco Arias. Ahora es triste que el Ayuntamiento haya dejado pasar campos de trabajo y oportunidades para su desarrollo.

¿Qué es lo que más y menos le gusta la política?

Lo que más, es la relación con las personas y lo que menos el dilema ético más importante que hemos vivido con la denuncia a Juan Fernández. Pero pesa más en la balanza lo positivo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en el Parlamento Andaluz y defender la Ley de la Memoria Histórica y ayudar familias a encontrar a sus seres queridos, eso me emociona.

¿Tiene algún referente político?

Muchos. En el ámbito más cercano, Micaela Navarro, un revulsivo en las políticas sociales o, una luchadora nata que tengo en casa, Laura Berja. Hay muchos, pero me quedaría con Nelson Mandela.

¿Cómo ha vivido los cambios en el Ayuntamiento de Linares en esta legislatura?

Con pena. El Ayuntamiento ha saltado por los aires. Nosotros mismos hemos dejado ser equipo de gobierno. Años tristes para la historia Linares, quizá cuando tengamos tiempo de verlo con perspectiva, entendamos que esta oportunidad que tenía Linares de sumarse al proyecto de avanzar y construir futuro, ha pasado tristemente por Linares durante dos años. Pero también lo he vivido con ilusión, he tenido la oportunidad de ganar las elecciones en el PSOE y ser su secretario general, con un nuevo proyecto dotado de honestidad e integridad.

¿Cómo se imagina Linares de aquí a 10 años?

Me gustaría ver un Linares verde, tecnológico y el que la ciudadanía fuera el centro de atención. No cargado de negatividad. Una movilidad amplia y peatonal. Que no haya diferencias entre barrios, mucho más justa socialmente hablando. Un yacimiento más excavado, un campus con más carreras ligadas a las Humanidades. Y con empleo de calidad.

¿Por ahí irán las líneas de su programa electoral?

Claro, vamos a trabajar por desarrollar tecnológicamente Linares. Crearemos un gran pulmón verde en la Estación de Madrid. Potenciaremos las comunicaciones para que Linares sea un nodo logístico importante, impulsando el ferrocarril con el ramal ferroviario. Santana tendrá un futuro prometedor.

Además de la política, ¿qué otras dedicaciones tiene?

Soy profesor de SAFA, un colegio de referencia. Me encanta enseñar. También me gusta leer, ir a Cástulo, andar y observar, y disfrutar con mi hijo, Silvio. Además, me gusta la naturaleza. En casa vivimos la política con mucha responsabilidad.

¿Qué es lo primero que hará si llega a la alcaldía de Linares?

Reunirme con los trabajadores del Ayuntamiento y trasmitirles que tienen que sentirse dignos de formar parte de ello. Me apoyaría en mi equipo.