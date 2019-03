En Marea pregunta a la Xunta por el cese de una supervisora de la UCI en el Hula

La diputada de En Marea, Eva Solla, ha formulado una pregunta en el Parlamento de Galicia dirigida al gobierno de la Xunta interesándose por el cese de una supervisora de la UCI del HULA.

Solla recuerda que “hace poco se hizo pública una auditoría sobre los objetivos y el funcionamiento de la UCI del HULA, en la que presuntamente desvelaban una serie de observaciones respecto a su funcionamiento que ponían en duda no sólo la gestión de la unidad si no todo el funcionamiento de la misma, con acusaciones gravísimas al personal respecto de sus tareas”.

Y es que este cese se llevó al juzgado, que finalmente desestimó “el recurso contencioso administrativo” presentado por esta trabajadora “contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada por el gerente de Gestión Integrada de Lugo, Monforte y Cervo de 9 de mayo que acordó su cese como supervisora”.

La desestimación llegó tras una auditoría que ponía en cuestión el funcionamiento de la UCI, lo que ha llevado a la parlamentaria de En Marea a pedir que “se aclare la situación” y a preguntar “porque siendo dos personas supervisoras de la unidad, solamente se realiza el cese de una y porque no se toma ninguna medida respecto a los puestos de dirección con más responsabilidad que dicha supervisora”.

“Nos parece una situación extraña cuando la gerencia emite un informe interno, una auditoría interna con una serie de consideraciones de una gravedad elevada y lo único que se produzca es el cese de una persona y no tengamos más conocimiento de que se tome ningún otro tipo de medidas”, ha señalado.

Eva Solla ha incidido en que “es extraño que cuando se emite un documento que dices cosas como que no se hace el trabajo correctamente, que no hay seguridad, que hay medicamentos caducados, cosas que no deberían ser admisibles y resulta extraño que la única actuación que se hace es cesar a una persona”.

“Esperamos que no sea que el objetivo era el cese y en base a eso se tenga justificado como auditoría” ha concluido la parlamentaria de En Marea Eva Solla.