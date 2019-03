El juzgado abre juicio oral por el caso Novo Carthago

El titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia ha dictado auto de apertura de juicio oral en el conocido como caso Novo Carthago contra ocho responsables públicos, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

Dos ex consejeros de la etapa de Valcárcel están acusados por esta causa de prevaricación, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana; así como seis ex funcionarios públicos y asesores: ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló.

En estas actuaciones se investigaban posibles irregularidades cometidas por distintos funcionarios públicos con atribuciones en las consejerías con competencias en Medio Ambiente y Urbanismo, durante la tramitación del proyecto urbanístico Novo Carthago.

La resolución, que cierra la fase de investigación y decreta el inicio de la fase de enjuiciamiento, declara competente a la Audiencia Provincial de Murcia.

Entre los delitos por los que se formula acusación están los de prevaricación y falsedad en documento público.

Contra este auto no cabe recurso, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región.