Las noticias más interesantes en Ca' Pasao. De lo bueno lo mejor...

Si no has tenido tiempo esta semana para echar un vistazo a la actualidad y quieres saber por dónde se mueve el mundo. El informativo Ca' Pasao, de Zoo Cabaret te pone al día en unos minutos de la actualidad que tienes que conocer para no quedarte callado en una reunión de amigos.

Rigoberta Fernández (Elena Serrano) y Filomeno Castro (Fran Bermejo) nos ofrecen un resumen informativo de los asuntos más relevantes de la actualidad nacional e internacional, sin olvidar el pronóstico del tiempo que no puede faltar en cualquier informativo que se precie llamarse así.

Desde noticias que nos hablan de sobres con 50€ por debajo de la puerta, hasta físicos rusos revirtiendo el tiempo con un ordenador cuántico, pasando por la famosa ballena que se tragó a un buzo, y la muy bondadosa, lo escupió intacto en una playa. Son solo algunas de las noticias que esta semana puedes escuchar en el informativo Ca' Pasao, donde siempre Zoo Cabaret elige de lo bueno lo mejor.