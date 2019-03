Los bomberos de Ourense recogen firmas "por un servicio digno"

Los bomberos del parque municipal de Ourense han iniciado una recogida de firmas para reclamar al gobierno local mejoras en el servicio. Además de seguir concentrándose a las puertas del concello cada día que haya pleno, recogen firmas en la plaza Mayor de 11:00 a 13:00 los miércoles y viernes. José Vaquero, uno de los bomberos, asegura que los recursos humanos y materiales "non é o que se merece unha cidade coma Ourense" y no descarta otro tipo de medidas en el futuro "ante a inacción do Concello".

Esta nueva medida de presión ha provocado la reacción del gobierno local. La concejala de personal, Flora Moure, ha respondido que se ha ofrecido una Oferta de Empleo Público como solución a la falta de personal y "nos topamos con el no de los representantes sindicales", a los que señala directamente como responsables.

Sin embargo, Alfonso Iglesias, representante de CIG Bomberos, ha asegurado que con los once bomberos que contempla la nueva Oferta Pública de Empleo ni siquiera se cubren las plazas que están contempladas también en la nueva Relación de Puestos de Trabajo del concello de Ourense.