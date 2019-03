Antonio Casas: "Forma parte de las normas del PSOE y hay que aceptarlo"

Las primeras reacciones a la decisión del PSOE de nombrar a Mª Luz Martínez Seijo como cabeza de lista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, y que debe ser ratificado por el Comité de Listas el próximo domingo, no se han hecho esperar. Mientras Antonio Casas asegura que "forma parte de las reglas del PSOE la decisión de designar a los candidatos" la que volverá a encabezar la lista por Palencia al Congreso,la propia Seijo se muestra "ilusionada y optimista ya que ella siempre ha estado y estará al servicio de su partido".

La previsible decisión de no respetar, por parte de la Dirección Federal del PSOE la decisión de la militancia palentina en la confección de listas de cara a las próximas elecciones generales de abril sustituyendo a Antonio Casa por Mª Luz Martínez no parece sorprender a nadie. Si bien Casas lo asume con deportividad ya que es parte de las normas del partido, llamando a remar todos en la misma dirección a partir de ahora porque el objetivo es ganar, no esconde que preferiría que se respetase lo votado por los afiliados. Mientras Seijo, más prudente hasta la decisión definitiva del domingo, asegura que afronatará esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad y que no corresponde a ella hacer valoraciones ya que ya se sabe que la última palabra la tiene Ferraz. Seijo encabezará la lista mientras Antonio Casas ocupará el número dos.