María Chivite, protagonista en el Foro SER Navarra

Una Navarra más foral, más innovadora, más justa en lo social, con el foco en la igualdad, pluralidad y diversidad. Así describe María Chivite, la Navarra por la que apuesta el PSN. La secretaria general del PNS, protagonista en un nuevo Foro SER Navarra. "Convivencia, igualdad y autogobierno. La Navarra que queremos" es el título elegido por la dirigente socialista para su intervención.

"La Navarra que queremos los socialistas, la que dibujamos se basa en 5 ejes: una Navarra más foral profundizando en el autogobierno; más innovadora; más justa en lo social; la igualdad como elemento transversal en las políticas públicas; una Navarra de la convivencia en la pluralidad y la diversidad".

Chivite apuesta por "continuar con nuestro régimen constitucional" y destacaba el compromiso del PSOE "con más autogobierno para Navarra". "Somos los únicos que respetamos nuestro marco constitucional y que queremos profundizar en él".

En cuanto a innovación reitera su "apuesta decidida por la I+D+I; y pone sobre la mesa la "recuperación de la senda del diálogo social". Como propuestas habla de la necesidad de "acordar un plan de empleo" y conseguir una "fiscalidad más progresista y justa que no siga cargando el peso en las clases medias y bajas". Asimismo apuesta por "cambiar la Renta Garantizada poniendo más peso en el derecho de inclusión". Y como reto en el ámbito de la igualdad hace referencia al reto de la conciliación. Además de apostar por "recuperar el sitio que debe a la educación pública".

Y mirando ya a las elecciones, insiste en que "el PSN no está pensando en dar los votos a otros partidos porque queremos gobernar en Navarra". "Aspiramos a gobernar Navarra", y la "ciudadanía tendrá que elegir entre tres bloques": nacionalistas, el bloque de derechas bajo la marca 'Navarra suma' (sobre el que dice que no le parece una estrategia acertada), y el bloque más progresista.

Con los datos sobre la mesa "nos tendremos que sentar a acordar", por lo que pensando en acuerdos "habrá que pensar en el contenido". "Ahora ya no está el debate sobre quién es la lista más votada, sino quién consigue aglutinar más apoyos", apunta Chivite. "Cualquier acuerdo de gobierno será sometido al voto de los militantes", dice.

Y recordada sus líneas rojas respecto a EH Bildu y PP en cuanto a pactos poselectorales. Sobre una posible abstención de EH Bildu señala que "cada cual puede votar lo que quiera, lo que está claro es que no vamos a acordar nada con ellos por motivos éticos y políticos".

En materia de tráfico afirma que "La competencia de tráfico está recogida en la ley. No sé si llegará antes de las elecciones, pero es un compromiso" y "El PP está manipulando con la competencia de tráfico. No va a suponer la salida de la Guardia Civil y de hecho Policía Foral no tiene efectivos actualmente para asumirla totalmente".