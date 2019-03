"Trasparencia e igualdad" en los contratos de la MCP

La contratación de personal en la Sociedad Pública Servicios de la Comarca de Pamplona se ajusta "a los principios de igualdad, mérito y capacidad, respetando también la publicidad y transparencia en las convocatorias", según concluye la Cámara de Comptos.

Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, explica que la Cámara de Comptos plantea una salvedad en el informe: “Que las contrataciones temporales tenían que tener justificación de la necesidad, de la urgencia y excepcionalidad”. Añade Ayesa: “Hemos alegado exponiendo la importancia de unos servicios básicos y esenciales para el día a día de la gente, como son: el agua, los residuos o el transporte”.

No obstante, el órgano fiscalizador cita dos salvedades: en "las contrataciones temporales no se acredita que se trata de necesidades urgentes e inaplazables" y "en algunas convocatorias no consta la cláusula de salvaguarda que advierte de que la conversión del contrato en indefinido se hará cuando la legislación lo permita".

El informe se elaboró tras una petición elaborada por UPN en el Parlamento de Navarra. Solicitaba analizar las contrataciones de personal entre 2015 y 2017, "en especial aquellas contrataciones temporales realizadas superando los límites previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y las previsiones concretadas en la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado".

Ayesa asegura que UPN tenía y tiene toda la información. “Se les respondió en el consejo de administración sobre todas las dudas expuestas e incluso se les dijo lo que ahora viene a certificar la Cámara de Comptos. Pero ninguno de los informes hizo cambiar la línea de descalificación. Que la realidad no te cambie ningún titular, se suele decir, ¿no?”.

Espera que “el grupo político rectifique y acepte que se ha equivocado”.