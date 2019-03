Machín se despide

La derrota frente al Slavia ha desatado la tormenta y los cambios. Machín se despidió de sus jugadores, del club y de los aficionados. Horas antes, Caparrós tomó las riendas del equipo bajo la atenta mirada del nuevo director deportivo, Monchi, cuyo nombramiento se hará oficial la próxima semana.

Despedida: "Han sido prácticamente nueve meses de los cuales ha habido momentos felices y en los que pintaban bien las cosas. Ha habido otros en los que los resultados no han se han dado. Yo quiero destacar y agradecer la confianza que me dieron. También a los medios por el trato. A la afición, que siempre ha estado con el equipo. A los futbolistas, porque nunca he tenido duda de su implicación. Gracias a ellos hemos pasado momentos enormemente buenos, como los lideratos. Estoy convencido de que están capacitados para conseguir los éxitos que yo no he podido lograr aquí. No quiero poner excusas, sólo agradecer que me he sentido un privilegiado y un sevillista más”

Caparrós: "Tampoco quiero dar muchas opiniones. El que lo ha elegido será porque busca lo mejor para el club. Por sevillismo, el número uno seguro que va a ser él. Lleva 500 partidos en Primera, así que experiencia la tiene. Ha confeccionado la plantilla y la conoce. Capacitado está para conseguir los objetivos. Dentro de la plantilla hay mucho valor de calidad y humana. Espero que Caparrós dé con la tecla y que los jugadores estén más acertados que en las últimas jornadas".

Afición: "Siempre he valorado a la afición. Sé que como equipo no somos nada sin ellos, han demostrado que son ese jugador número 12. Que nadie tenga duda de que mi implicación ha sido máxima, por eso tengo la conciencia tranquila. Si he decepcionado a alguien, lo siento mucho. Si nunca les he pedido nada, ahora, menos. Seguro que van a estar unidos y van a conseguir los objetivos"