Y ahora, ¿qué pasa con Silvia Clemente?

A la espera de que el comité de derechos y garantías de Ciudadanos facilite más detalles en torno a lo que en todo el país ha sido calificado de pucherazo, lo que puede darse por cierto, por el momento, es que el futuro político de Silvia Clemente no estará al lado de Francisco Igea, vencedor real en el proceso de primarias y candidato por Ciudadanos a la presidencia de la Junta.

Clemente, que sigue sin hablar, en su escueto comunicado tras ser relegada a la segunda posición del proceso de primarias, dijo que esperaba de Igea una actitud integradora que tuviera en cuenta las distintas sensibilidades, algo que en lo referente a ella no va a traducirse en nada, al menos por el momento y en lo relativo a su presencia en los puestos de salida a las cortes de Castilla y León.

En Madrid no saben donde ponerla. No ven nada claro que deban ahora colocarla en puesto alguno a pesar de que en el aparato no falta quien sigue apreciando su experiencia y capacidad. El tiempo no juega a favor de Clemente y lo que parece cada vez más probable es que, de no cuajar cuanto antes una renovada confianza, el futuro político de la ex presidenta de las cortes se situará extramuros de Ciudadanos, donde ya está por cierto Pablo Yañez, ex secretario autonómico de comunicación y valedor de Clemente o Pilar Vicente portavoz del partido en Valladolid, por citar sólo algunos de los decesos políticos más significados fruto de la enfermedad autoinmune que sufre Ciudadanos, patología cuyo tratamiento no pasa por un hospital sino por los juzgados.