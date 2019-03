Salva Sevilla también sueña con el play off

Un virgitano de oro está brillando en la categoría de plata del fútbol nacional en el presente curso. Hablamos de Salva Sevilla, un almeriense de Berja que se ha convertido esta temporada en el líder en el centro del campo de un Mallorca que, como el Almería de Fran Fernández, también sueña con la posibilidad de jugar el play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.Salva Sevilla se ha convertido, además, en uno de los centrocampistas de moda en Segunda División.

Salva Sevilla es el máximo recuperador de la categoría, el segundo jugador con más pases, el segundo con más asistencia, han jugado en Primera División muchos partidos... y está viviendo una de sus mejores temporadas: “Es cierto que desde el año pasado me he encontrado muy bien y con mucha confianza. Entiendo que los datos a nivel individual son como anecdóticos y prefiero fijarme siempre en el aspecto colectivo del equipo, y ojalá que el club consiga los objetivos que se ha marcado”, ha señalado el jugador virgitano.

Objetivo

Salva Sevilla habla claro de la posibilidad de jugar el play off a Primera con el Mallorca: “Lo que queremos es conseguir cuanto antes el primer reto de la temporada, que es la permanencia, y luego iríamos a por el play off, que sería el siguiente objetivo. No lo vamos a esconder, quedan pocas jornadas y si se pone a tiro, lo daremos todos para intentar jugarlo”.