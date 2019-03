Fran Fernández: "Seremos un Almería atrevido"

Hace mucho tiempo que Almería no vive una semana tan especial como esta. El partido con el Granada reúne una serie de connotaciones que auguran un duelo espectacular en el Mediterráneo, entre dos equipos valientes y arropados por sus fieles seguidores. Fran Fernández, que contará con Esteban Saveljich este domingo, analizó el encuentro con serenidad, recordando que los rojiblancos no tienen la presión ni el objetivo de acabar en Primera como el Granada. Por ello, en lugar de ser un día para sufrir, debe convertirse en una fiesta del fútbol: “El único objetivo es ganar. Se dan por hecho cosas que pueden ocurrir en el futuro cuando hay que disfrutar del presente. Se lo ponemos difícil a todos los rivales y no podemos estar pasando un examen cada domingo pensando en más allá”. Y es que para el míster almeriense, “el foco de atención solo tiene que estar en el Granada, ya bastante tenemos con medirnos a este gran rival”.

Gran entrada

Las entradas en fondo se agotaron en pocos días y habrá más de 10.000 espectadores en las gradas. Nadie quiere perderse el Almería-Granada, ya que para Fran Fernández es uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en Segunda. Lanza un mensaje a todo el sentimiento rojiblanco: “El equipo merece que todo el mundo dé un paso al frente, que haya grandes entradas en el Mediterráneo, y que la gente disfrute. Nosotros daremos todo en sobre el campo frente a un gran equipo”.

Viene el Granada, segundo clasificado, y con unos números en defensa que asustan, puesto que solo ha encajado 18 goles en lo que va de temporada. El Almería no se queda en los datos estadísticos, sino que tira de hemeroteca y recuerda su actuación en Los Cármenes, donde fue valiente y a punto estuvo de darle un disgusto al equipo nazarí, pero un despiste les dejó sin puntos. “Tenemos una forma parecida de ver el fútbol y vamos a ser atrevidos. Si recibimos elogios es que venimos cumpliendo con los objetivos. Por eso creo que afrontamos el duelo en un buen momento”, explicó.

Presión

Coinciden en el mensaje futbolistas y entrenador. El Almería no tiene que ascender esta campaña, y aunque se permita el lujo de poder soñar con meterse entre los seis primeros, afronta la visita del Granada como una oportunidad de dar un golpe en la mesa y demostrar a la categoría que no es fruto de la casualidad el gran trabajo que vienen realizando: “Ellos tienen una responsabilidad y nosotros una ilusión. Quedan muchas jornadas y veremos qué sucede al final, pero vamos ambos en el buen camino. El reto es sumar los 46 puntos, sin más”.

Sin embargo, en este Almería-Granada se da una circunstancia que hasta la fecha no se produjo en el Estadio. Se va a superar con creces la mejor asistencia de público y muchos jugadores no saben lo que es competir con las gradas llenas. Fran no duda de la capacidad de sus hombres y van a salir con la cabeza fría: “Todo depende de nosotros, de cómo lo recibamos. No tiene que ser un extra de presión, sino un plus que se genera por el trabajo que venimos realizando desde julio”.

A disfrutar

Tras dos desplazamientos seguidos, el Almería vuelve a casa, donde se siente cómodo y saca adelante la mayoría de sus compromisos. Es por ello que el técnico espera una atmósfera positiva, en la que se deje notar el público almeriense: “Merecemos un ambiente como el que se vivirá el domingo en el Mediterráneo. El partido será igualado, de pequeños detalles”. Un partidazo a la vista en el Mediterráneo.