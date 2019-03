Carlos Moral: "No me han ofrecido nada"

El diputado de UPYD, Carlos Moral, ha dicho que no se le ha ofrecido nada por apoyar la moción de censura presentada por el PP contra el presidente de la Diputación Provincial, y ex militante de ese partido, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Considera que su postura se ajusta al código político de UPYD. Dice que no entra a valorar las cuestiones internas del PP que han provocado esta situación en la Diputación. Pero cree que los actos de Jesús Manuel Sánchez Cabrera al querer mantener el cargo de presidente, tras dejar su partido para liderar otro proyecto político, no son correctos y repercuten en un mal funcionamiento de la institución.

Ante las críticas recibidas por sus compañeros en el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, que le han pedido la dimisión, asegura que no piensa renunciar al acta de concejal y que el acta es de caracter personal para que cada uno pueda ejercer su cargo de acuerdo a su propio código deontológico. Y asegura que los concejales de UPYD en ese ayuntamiento ya han dicho que van a irse a otra formación política, a Ciudadanos.

En contra de lo que han asegurado desde el partido en Ávila, Carlos Moral dice que sí informó al Consejo Nacional del Partido de su intención de apoyar la moción de censura del PP, y que éste no se pronunció porque "consideraron que era una decisión del diputado".

De todas formas no parece que le preocupe mucho lo que opinan en UPYD, teniendo en cuenta que hace un mes anunció que no volvería a presentarse bajo esas siglas. Insiste en que el PP no le ha ofrecido nada a cambio de su apoyo, aunque reconoce que le han llamado de ese y de otros partidos para que se una a sus filas. Incluso desde la formación de Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 'Por Ávila'. Es la única opción que ha descartado.