Antonio Corripio: "El Premio Gijón Ciudad Abierta supone un acicate para entregar un mejor Grupo"

13:06 horas. Teatro Jovellanos. Como en los buenos conciertos, el sold out se cuelga en el patio de butacas. Nadie ha querido perderse el XXV Premio Gijón Ciudad Abierta. La clase política, social, cultural y deportiva gijonesa y asturiana se da cita en el coliseo. Es el inicio de una fiesta de cumpleaños, unas bodas de plata que tienen como invitado al Real Grupo de Cultura Covadonga. 80 años de historia le hacen merecedor de recibir el premio de 2019.

Con Nacho Poncela como maestro de ceremonias, un piano de cola a cargo de David Roldán hace sonar uno de los grandes temas de El Último de la Fila 'Insurección'. Es el inicio de una gran tarde. Varios vídeos de los galardonados en los últimos 25 años hacen echar la vista atrás. Desde la Agrupación Folklórica Los Collacios allá por 1995 hasta los últimos galardonados como FICEMU en 2015, VEGAPRESAS en 2016, Mar de Niebla en 2017 o la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias en 2018. Sin embargo, el momento más emotivo llega con la proyección de un vídeo que repasa la vida del ex alcalde de Gijón y ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. 'Tears in Heaven' de Eric Clapton produce una lluvia de aplausos de los presentes.

Tras la lectura del acta por parte de la secretaria del jurado, Paloma Llanos llega el momento de la entrega. El presidente del Grupo es el encargado de representar a sus más de 40.000 socios. Antonio Corripio aprovechó su discurso para hacer balance de una entidad con "valores sustentados de generación en generación a través de la solidaridad o el compañerismo" y también mirar hacia el futuro con "un plan director que hemos empezado a elaborar, un patrimonio en continúa expansión y un afianzado modelo de gestión".

El máximo responsable de la entidad marcó su principal preocupación en "entregar un mejor Grupo que el recibido. Lo haremos siempre desde la defensa de nuestros valores para el que premios como éste supone un acicate".

La música de Pauline en la Playa con el tema 'Rumbo al Norte' y la posterior foto de familia de los 25 galardonados desde 1995 pusieron el colofón a la celebración. Queda convocada la edición número XXVI del Premio Gijón Ciudad Abierta.