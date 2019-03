Nano restaca un punto en Alcorcón

Alcorcón y Tenerife firmaron tablas (1-1) en un partido en el que los locales dominaron y marcaron primero, pero no supieron cerrarlo cuando pudieron y el conjunto canario se llevó un premio con un gol de Nano Mesa a falta de trece minutos para el final.

El partido comenzó con un ritmo trepidante y en el primer minuto Juan Muñoz avisó de las intenciones del Alcorcón con un remate con la pierna derecha tras un centro de Jaime Gavilán.

El conjunto canario salió frío al césped y le costó encontrar el ritmo que fue marcando el Alcorcón hasta que a los 21 minutos dispuso de su primera ocasión. Fue con un disparo de Uros Racic desde fuera del área que atrapó Raúl Lizoain, que sustituyó a Dani Jiménez, ausente por decisión técnica.

Poco después el Alcorcón abrió el marcador tras un penalti cometido por Alberto por tocar el balón con una mano tras un disparo de Jaime Gavilán, otra de las novedades en el once alfarero. El argentino Esteban Burgos, desde los once metros, no falló para anotar su sexto tanto de la temporada.

En la segunda mitad el Tenerife salió dispuesto a dar un paso hacía adelante pero pronto se contagió del ritmo anodino del partido y acabó descargando todo su juego en la medular con Luis Milla moviendo a su equipo de un lado a otro pero sin profundidad.

El Alcorcón pudo marcar el segundo con un disparo muy peligroso por bajo de Juan Muñoz que sacó con una estirada Dani Hernández y el Tenerife dio la réplica con otro disparo lejano fuera de volea de Malbasic.

Los cambios reactivaron al Tenerife y uno de los recién salidos, Nano Mesa, igualó la contienda con un remate de cabeza tras un pase de Jorge Sáenz. El gol lo celebró el conjunto canario con auténtico júbilo, como si hubiera ganado un título, y dio paso a unos minutos de asedio del Alcorcón.

El equipo alfarero, ya a la desesperada, no encontró la fórmula de romper la barrera defensiva del Tenerife, que se aferró al punto con oficio pero tampoco renunció a algo más con el desparpajo y la velocidad de Nano Mesa.

Con este resultado el Alcorcón acumula 43 puntos y está a cinco de la sexta plaza y el Tenerife, que encadena siete partidos sin ganar, suma 33 y ve el descenso a seis.