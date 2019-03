El Ayuntamiento mejorará la iluminación de Cruz Conde

El Ayuntamiento de Córdoba seguirá trabajando en la mejora de la iluminación de la calle Cruz Conde (actual Foro Romano). Así lo ha confirmado la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, quien ya ha mantenido una primera reunión con los comerciantes de la zona, para establecer las primeras pautas de actuación en esa necesaria mejora. El equipo de gobierno atiende así la demanda del sector del comercio y mantendrá la interlocución para encontrar la mejor solución.

De momento, tras la primera reunión, lo que ha quedado en claro es que el Ayuntamiento mejorará la iluminación en Cruz Conde, sobre todo en los focos del suelo; pero en ningún caso se plantea la eliminación de los árboles. "Nos parece que es una demanada que se sostiene. Hemos hecho un plan de eficiencia energética por toda la ciudad pero todavía queda trabajo por hacer. En la calle Foro Romano actuamos en noviembre. Los comerciantes han detectado que la luz no es homogénea y que se crean puntos en los que esta luz no es suficiente y nos hemos puesto a trabajar en ese sentido intentando resolver dos problemas: No tocar los árboles por la necesaria línea de sombra sobre todo en los meses de más calor en Córdoba. Los magnolios son árboles de gran porte y dan un corredor de sombra en las horas más calurosas. Compiten en parte con esa iluminación y lo que tenemos es que darle solución a que esa calle esté perfectamente iluminada. Estoy convencida de que la encontaremos muy pronto. El viernes que viene nos veremos de nuevo para seguir trabajando en este tema", afirmó a la SER la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi.

Desde Centro Córdoba, su presidente Manuel Blasco, (que no estuvo presente en la reunión de los comerciantes de Cruz Conde y Pernichi) aseguró que se debe actuar con rapidez y que una solución podría ser la poda de los árboles, sin tener que llegar a la eliminación de ninguno de ellos. "Por lo visto se ha solicitado la poda de los magnolios, no la tala. Además, pedimos la ampliación de la iluminación. Supongo que se podrá solucionar. El centro parece una cueva y sobre todo cuando se van a apagando los escaparates, crea una sensación de inseguridad", concluyó Blasco.

El viernes que viene habrá una nueva reunión para seguir avanzando en este asunto.