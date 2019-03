Oportunidad para esprintar

El Compos visita esta tarde el campo de O Couto con la intención de hilar su segundo triunfo consecutivo tras tumbar al Racing de Ferrol en el Vero Boquete. Los blanquiazules, con la moral alta tras la victoria del pasado domingo, se enfrentarán a partir de las 18.30 horas, a la UD Ourense, su inmediato perseguidor, con la intención de ampliar la renta entre ambos que es ahora de tan sólo un punto. Será otro duro reto contra el conjunto que menos goles encaja de la liga.

“Destaco su capacidad para sacar rédito de los pocos goles que marca y, evidentemente, de los pocos que encaja. Perdió muy pocos partidos, aunque empató mucho, y salvo el partido del Alondras, aprovecha muy bien las ventajas cortas”, comentó Yago Iglesias en la previa del duelo.

El técnico blanquiazul definió al equipo orensano como “defensivamente muy bueno y en el que colectivamente todos corren y pelean por su juego de adelantarse y mantener la diferencia todo el partido”. Después, a nivel individual, “sobresalen jugadores con experiencia, incluso en Segunda B, como Pato o Josu”.

Otro factor a tener en cuenta será el calor de la grada local, una afición que siempre intenta llevar en volandas a su equipo. “Meten mucha gente, por lo que será como un encuentro de playoff, una continuación de lo que vivimos el domingo pasado”, manifestó el entrenador del compos.

Siguiendo esa dinámica, esperan sacar los tres puntos en esta nueva salida. “Es un rival que está un punto por detrás, es una jornada adelantada, y sería muy bueno dormir de segundos, pasándole la presión al Racing, y ampliando las diferencias tanto con ellos como con el quinto, que quedaría a once puntos”, señaló.

Con esas posibilidades, la plantilla afrontó la semana con un mayor optimismo, luego de la imagen del domingo pasado. “Teníamos la mentalidad de jugar bien y sacar el triunfo y creo que se dieron ambas. Así, la semana se llevó con muchas ganas de que se llegase el partido”, comentó el míster compostelanista

Con todo, en el capítulo de bajas, Yago no podrá contar con Álex Ares, quien sintió unas molestias en el sóleo entre semana. Sin él, el cuerpo técnico rotará en el once, aunque no desveló el planteamiento. “Es un motivo para sorprender y esperaremos a llegar allí. Viajaremos los 17 y allí descartaremos a uno en base al encuentro que nos vayamos a encontrar”, concluyó Yago.

Los que finalmente sean de la partida buscarán, en un encuentro que se presume una fiesta del fútbol, con dos grandes aficiones, lograr otros tres nuevos puntos.