"El poder lo tiene el que sabe. El conocimiento es el poder."

Aunque de origen sevillano, la vida y la carrera del actor Jose Luis García Pérez han tenido siempre un mismo personaje protagonista: la ciudad de Madrid. Una ciudad a la que llegó como un joven estudiante que, a sus apenas veinte años, encontró en el taller de teatro de la facultad de económicas un espacio en el que conectar con la mejor versión de sí mismo. Tras otro breve paso por la universidad, en esta ocasión relacionado con otra de sus pasiones, la arqueología, aterrizó en el Instituto del Teatro, donde se formó como actor aun viviendo a caballo entre su Sevilla y un Madrid que le atraparía desde entonces. “En esa época pensaba que Santa Ana y Huertas era no solo el centro de Madrid, sino el centro del mundo”, recuerda el actor, que residió siete años en la plaza Matute. “Huertas tiene algo de descubrimiento continuo”, afirma.

Amante de las motos y de los paseos en bici por el Madrid más verde, el Parque de San Isidro, donde vive a día de hoy, supone para él la “salida a la naturaleza de la ciudad”. “Es un lugar excepcional, en el que parece que no estás en la ciudad. Me gusta verlo como la puerta a otro Madrid”, comenta. Una vía de escape del día a día que compagina con otra de sus grandes pasiones, la radio, el medio que define como banda sonora de su infancia y en el que además ha colaborado a través de decenas de colaboraciones en diferentes proyectos de podcast. “La radio, como el teatro, apela a la imaginación, genera complicidades e incluso amistad con los locutores. No echo de menos a los presentadores del telediario, a las voces de la radio sí.”

Actualmente, el actor triunfa interpretando al personaje del político Guitiérrez Casa en Secretos de Estado, el nuevo thriller político de la ficción nacional que ha sido definido como el House of Cards español. Un trabajo en el que García Pérez confiesa haber conocido a fondo lo entresijos y el funcionamiento de la política en su versión más cruda a través de un personaje al que define como una "especie de araña política", del que dice haber sacado una lección por encima de todas: "el poder lo tiene el que sabe. El conocimiento es el poder".