Los pensionistas que fueron funcionarios del Estado tendrán que seguir abonando el copago farmacéutico

Los 5.000 pensionistas de Balears que forman parte de Muface tendrán que seguir pagando el copago farmacéutico para obtener sus medicamentos. Esto se debe a que, las personas que pertenecen a esta mutualidad general que agrupa a los funcionarios civiles de la Administración del estado, no forman parte del régimen general de la Seguridad Social, por lo que no están exentos del pago, a diferencia de los demás pensionistas de las islas que lo están desde el uno de enero de este año.

Algunos pensionistas que forman parte de este colectivo no entienden esta condición, que viene establecida por la ley, ya que aseguran que no se tiene en cuenta la situación económica de cada uno de ellos. Además, dicen que el Govern ha estado haciendo publicidad engañosa, ya que no todos los pensionistas quedan exentos de este pago.

Pagan el 30 por ciento de los medicamentos: las mismas condiciones que cuando estaban en activo.

Durante el mes de diciembre, 150 mil pensionistas retiraron 860 mil productos financiados por el Govern en las farmacias de las Balears y todavía no había entrado en vigor la supresión del copago.

Desde Muface explican que muchos de sus mutualistas han manifestado su descontento a la organización ya que ven un agravio que ellos tengan que seguir abonando el copago y los jubilados de la Seguridad Social, no, cuando estos mutualistas no pueden renunciar a formar parte de Muface.

El secretario de Muface Balears, Francisco Javier Gibello, destaca que el año pasado se puso a disposición de los pensionistas y titulares viudos o huérfanos un programa de ayudas al copago farmacéutico para compensar los desequilibrios que se producen entre las diferentes rentas de los pensionistas.

También tendrán que seguir abonando el copago farmacéutico los pensionistas que pertenezcan a la Mutualidad General Judicial y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.