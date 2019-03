Fernando Bonelli gana el Roel de Oro

La trigésimo segunda edición de la Semana de Cine de Medina del Campo ha puesto fin a una semana intensa dedicada al cortometraje y al cine. La Tierra llamando a Ana ha resultado vencedor de esta edición tras alzarse con el Roel de Oro, que otorga el público con sus votos y está dotado con 6.000 euros y roel. Fernando Bonelli firma una cinta que nos lleva, según el propio director, «a un momento concreto y delicado en la vida de una pareja». Bonelli estrenó su segundo cortometraje en Medina el pasado miércoles. Ya había pasado por el Festival con su primer trabajo [Still] love you y este año ha cautivado al público medinense con una historia sobre la comunicación, «con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestros familiares o con extraños».

Fernando Bonelli, gerente del Festival de Teatro Clásico de Almagro hasta 2017, se lleva también el Premio de la Juventud, dotado con 1.000 euros y roel, y agradece a la Semana de Cine su labor ya que «se trata del festival más importante, sin duda, de nuestro país, pero también muy reconocido y valorado internacionalmente cuando presentas un trabajo que ha pasado por Medina fuera de las fronteras nacionales», apuntaba. Javier Pereira y Laia Manzanares dan vida a sus protagonistas, Juan y Ana.

Proyección de la obra cinematográfica de Bonelli. / Cadena SER

La segunda posición en el palmarés la ocupa Suc de síndria, cinta con la que Irene Moray ha logrado el Premio Especial del Jurado y su Roel de Plata, dotado con 3.000 euros. Los cinco miembros del jurado decidieron también el premio al Mejor Cortometraje Documental, que ha sido para Donde nos lleve el viento, de Juan Antonio Moreno; y el premio al Mejor Cortometraje de Animación, para Muedra, de César Diez. También ellos han otorgado los premios a Mejor Director (Alejandro Marín por Nacho no conduce); a Mejor Actor (ex aequo para Juan Carlos Vellido y Fele Martínez por Tu día de suerte, de Fele Martínez); a Mejor Actriz (Elena Martín por Suc de síndria, de Elena Moray); a Mejor Guion (ex aequo para Eva Saiz por Mujer sin hijo y para Belén Sánchez Arévalo por Muero por volver, de Javier Marco). Completan el palmarés del Certamen Nacional, en su vigésimo séptima edición, los premios a Mejor Música Original (Jordi Sabatés por Bright Side in D Minor, de Joan-Marc Zapata); Mejor Fotografía (Michal Babinec por Flora, de Javier Khün); Mejor Montaje (Javier Gil por Nacho no conduce, de Alejandro Marín); Mejor Sonido (Daniel Rincón García por Mujer sin hijo, de Eva Saiz); y Mejor Vestuario (Ruth Morales por Flora, de Javier Khün).

Fauve, de Jeremy Comte (Canadá) se ha alzado con el Primer Premio en el 22º Certamen Internacional de Cortometrajes (2.000 euros y Roel). El jurado otorgaba también un segundo puesto para Entre sombras, de Mónica Santos y Alicia Guimarães (Portugal). Finalmente, el premio de la Juventud (elegido por el Jurado Joven) ha sido para el oscarizado Skin, de Guy Nattiv (EE.UU.).

El Premio de La Otra Mirada ha recaído en Patchwork, de María Manero, otorgado por el Jurado y en el ciclo de Castilla y León, el jurado eligió el trabajo de María Guerra, Viudas, como el mejor de la cosecha regional. Por su parte, el público con sus votos ha dado su premio al videoclip de La Mafia Canalla, Alas de fuego, y el Jurado del apartado musical a Catenaccio, de Jessica. El Jurado Joven votó, por otro lado, como Mejor Cortometraje Fantástico a Cariño, de Ángel Gómez Hernández y escogió, del Maratón EIMA- Medina Plató de Cine a Wonder Mabel firmado por Mairea Seguí Buenaventura y Susana Ramírez.

Ya en el Concurso Nacional de Proyectos, Intermedio, escrito y dirigido por Bernabé Rico se estrenará en la próxima edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (previamente ha de rodarse en la villa de las Ferias).

Imagen de familia de todos los galardonados. / Cadena SER

Finalmente, el palmarés se completa con cinco menciones. El Jurado Joven destacó, en La Otra Mirada, a Zapatos de tacón cubano, de Julio Mas Alcaraz, y en la Muestra de Cine Español a Carmen y Lola, ópera prima de Arantxa Echevarría. Donde nos lleve el viento, de Juan Antonio Moreno se ha llevado la Mención del Jurado Senior; Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Nenow, la Mención de la Universidad de la Experiencia – La Imagen de la Historia; y Cafarnaún, de Nadine Labaki, la Mención del Jurado de la Mancomunidad.