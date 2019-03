Aitor frena la reacción txuri-urdin

Aitor Fernández pudo fichar por la Real Sociedad este pasado verano. Estuvo muy cerca. Tanto que solo faltó que Olabe se hubiera decidido. El meta de Mondragón esperó, pero al final no pudo rechazar el tren de Primera que le ofreció el Levante. Aquel episodio de hace unos meses fue la antesala de lo que ocurrió en Anoeta. Porque Aitor resultó vital en el resultado final del partido entre granotas y realistas. Empate (1-1) que realmente no sirve de mucho a ninguno, porque aumentan su mala racha sin ganar y no les acerca a sus objetivos, pero que deja un sabor de boca muy diferente a ambos. Porque la sensación es que el Levante rescata un punto de oro, y que la Real lo deja escapar cuando lo acariciaba al hacer más méritos, pero no convertirlos en goles. Y de eso tiene toda la culpa Aitor Fernández, que quizá haya hecho su particular venganza por no apostar más en las oficinas de Anoeta por su fichaje, cuando no dejó de proclamar a los cuatro vientos su cariño Txuri-Urdin. No fue a la Real, visitó Anoeta por primera vez en su carrera, y frenó en seco la reacción realista y dio un punto que sabe a gloria al Levante, que supo sobreponerse a una mala primera parte para arreglarla con una mejoría ostensible tras el descanso. Y la Real sigue estancada sin poder rematar sus buenas intenciones, porque arriba le falta pegada, con Sandro totalmente impotente y Bautista errático en los minutos que tuvo. Januzaj duró media parte y Oyarzabal sólo no puedo tirar del carro. Mención aparte el debut del chaval Guevara, que tuvo una tarjeta de presentación en Primera notable. Es el octavo chaval de Zubieta que debuta en la máxima categoría esta temporada.

Como si quisiera desquitarse rápidamente de la pesada losa que han supuesto durante la semana los 25 minutos de infausto recuerdo del Pizjuán, los jugadores de la Real salieron con una marcha más que los del Levante, con ese punto de intensidad que te da la rabia de saber que fallaste y debes enmendar el error. Es verdad que las ocasiones tardaron en llegar, pero también es cierto que el dominio territorial y de la pelota era exclusivamente Txuri-Urdin, mientras los granotas se limitaban a estar bien puestos con su defensa de tres jugadores y carrileros largos.

La presión alta granota dificultaba la salida de balón cómoda de la Real, pero esta vez Sandro sí supo explorar la espalda de la defensa rival y aprovechar su velocidad para provocar la incertidumbre en el Levante, que por momentos dudaba de si ir arriba o esperar replegado, porque con espacios la Real le empezaba a hacer daño. Bien dirigida por el debutante Ander Guevara, cuyo aplomo y dotes de mando eran insultantes, como si llevara toda la vida en Primera; con Merino esta vez jugando con criterio entre líneas; y Oyarzabal y especialmente Januzaj haciendo daño por las bandas. El gol empezó a ronda el área de Aitor Fernández, ese portero de Mondragón que quiso la Real en verano pero que acabó en el Levante. Sandro no paraba de intentarlo, pero su puntería seguía desviada, y el que apareció fue Theo para llegar desde atrás con potencia y poner un centro raso medido al segundo palo para que fusilara a la red Januzaj. El gol hacía justicia a las intenciones de cada equipo. Porque hasta esa media hora de juego el Levante no había despertado. Un par de carreras de Morales, y poco más. Paco López pidió que adelantaran líneas y crearon más dificultades a una Real, que a la contra amenazaba con aumentar su renta. No lo aprovechó, y llegó con esa mínima ventaja al descanso.

Tras el descanso el guion pareció seguir el mismo camino, pero la Real con el paso de los minutos ya no apretaba tanto, tenía menos energía y no se acercaba con tanto peligro a la portería de Aitor. El Levante reordenaban sus ideas y empezaba a hacer daño a la contra. Los realistas llevaban el peso del partido, pero la sensación de que el Levante jugaba con la incertidumbre del exiguo marcador, como si estuviera convencido de que iba a tener la opción de meterse en el partido y que solo tenía que aprovéchala. Mientras Januzaj era parado con constantes faltas y casi desaparecía en combate acusándolo en exceso la Rea; Oyarzabal, Sandro y Bautista no eran capaces de ampliar el marcador, algo que daba esperanzas a un Levante muy ordenado. Y como en el fútbol hay una maxima que dice que el perdona lo acaba pagando, eso le paso al equipo donostiarra, y de eso se aprovechó el Levante. Casi en su única ocasión clara en todo el partido, pusieron en liza una jugada ensayada que pilló fuera de juego a la defensa realista, Campaña sacó raso al primer palo y Mayoral machacó por bajo a Rulli. Reaccionaron los donostiarras a las desesperada, espoleados por un gran Oyarzabal, pero se toparon con un inspiradísimo Aitor, que salvó al Levante y se reivindicó en la casa del equipo del que es aficionado toda su familia y por el que pudo fichar en verano.