El pabellón Huerta del Rey sigue siendo un territorio vetado para el Bera Bera y mira que estaba avisado tras sus dos derrotas en sus dos últimas visitas y después de su gran triunfo en casa ante el Rocasa. Ayer, sumó su tercera derrota en esta temporada, sin duda la mas dolorosa y la tercera seguida en tierras pucelanas. Con esta derrota el equipo donostiarra agota su comodín de dos puntos de margen sobre el equipo canario que hoy puede igularle si conseigue el triunfo en telde ante el Alcobendas. Aún así, Super Amara Bera Bera sigue dependiendo de sí mismo para poder alcanzar su sexta liga, pero no deberá fallar en las siete finales que restan.

SUPER AMARA Bera Bera ha jugado precipitado en ataque, se ha topado nuevamente ante una excepcional Lulu Guerra y en la segunda parte, tras empatar el choque y tener opciones de ponerse por delante con una jugadora más, se ha atascado de tal manera que ha influido negativamente en su defensa a pesar de las intervenciones de Castellanos pero poco ha podido hacer ante el potencial de la jugadora zamorana, O’Mullony.

La primera parte estuvo llena de alternativas con ventajas mínimas para ambos equipos. Empezó mejor Aula Alimentos de Valladolid que se puso con un 3-0 de inicio gracias al acierto de Puertas y a Guerra en portería. Pero SUPER AMARA Bera Bera reaccionó para empatar, e incluso, para ponerse en ventaja.

En esta ocasión Imanol Álvarez ha apostado por Arruda en portería, Terés y Sans en el centro, Karsten y Etxeberria a su lado y Gil y Arderius en los exteriores. En ataque Arrojeria sustituía a Sans. La defensa tenía la intensidad de otras tardes pero la precipitación en ataque llevó a cometer más errores de los habituales, lo que dio vida a Aula Alimentos de Valladolid cuya máxima goleadora estaba controlada por Karsten mediada la primera mitad.

El partido circulaba con mínimas ventajas en ambos lados, con protagonismo para las porteras Arruda y Guerra. Terés y Karsten tenían protagonismo anotador y ambos entrenadores movieron los banquillos pero Aula pudo correr y con Cifuentes y O’Mullony pudo lograr una ventaja de dos goles al descanso (13-11).

SUPER AMARA Bera Bera entró bien al partido en la segunda mitad para empatar el duelo con una extraordinaria Castellanos. Pero no ha podido ponerse por delante pese a tener balón para ello e incluso jugar en superioridad, cuestión que no ha aprovechado. La defensa pucelana se cerraba por el centro para evitar las penetraciones y las donostiarras no han aprovechado a los extremos, se han obcecado en jugar por el centro y con las pérdidas han llegado las letales contras del Aula.

Imanol Álvarez lo ha intentado con Cardoso en el lateral, pero no ha funcionado, posteriormente con una mixta a O’Mullony que estaba haciendo mucho daño y a continuación con siete jugadoras de campo pero no había manera. Arderius lo intentaba pero Guerra seguía despejando los intentos donostiarras para posibilitar que su equipo ampliara la ventaja. Se pasó del 21-19 al 28-20 en apenas ocho minutos. Las donostiarras siguieron trabajando y únicamente lograron disminuir la desventaja ante un Aula lanzado.

FICHA TÉCNICA : valladolid 32 bera bera 26 Aula Alimentos de Valladolid 32 (14+18): Guerra, Cozzi (2), Cuadrado (5), Cifuentes (4), Álvarez, O’Mulony (11), Puertas (7), Nieto (1), Álvarez (1), Bolling (1), Rey y Sans (p.s.) SUPER AMARA Bera Bera 26 (12+14): Arruda, Etxeberria, Arderius (5), Sans (1), Terés (5), Karsten (3) y Gil (3) –siete inicial- Arrojeria (2), Menéndez (2), Cardoso (5), Berasategi y Castellanos (p.s.). En la convocatoria: Azurmendi, Camejo, Ezkurdia y Zugarrondo (p.s.) Árbitros: Monjo –madrileño- y Soria –valenciano- Excluyeron: Cifuentes y Cuadrado por Aula Alimentos de Valladolid y Karsten y Arderius por Super Amara Parciales: 3-1, 5-5, 6-7, 8-7, 11-11, 14-12 –descanso- 15-14, 19-15, 22-19, 26-20, 28-22 y 32-26