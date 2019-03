Casado borra el rastro de Rajoy en las listas de Castilla y León

El dedazo de Pablo Casado también se nota en Castilla y Leon, donde el Partido Popular ha renovado a 7 de los 9 cabezas de lista al Congreso incluido el otrora fiel escudero de Rajoy Martínez Maíllo que ya no será cabeza de lista al Congreso en Zamora .

El PP ya tiene decididos quienes serán sus números uno y entre las novedades destaca la actual consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en Ávila; la portavoz del Gobierno regional y consejera de Agricultura y ganadería, Milagros Marcos por Palencia; y la viceportavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco, por Zamora. En una relación copada por mujeres, la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, encabezará la candidatura de Valladolid; Sandra Moneo, la de Burgos y Carmen González Guinda, en León.

Desde la sede de los ‘populares’ en Génova se ha decidido renovar todos los cabeza de lista que optarán a un escaño en el Congreso de los Diputados salvo en la provincia de Salamanca, donde se mantiene el veterano diputado José Antonio Bermúdez de Castro, y Segovia, donde volverá a encabezar la lista Beatríz Escudero, la diputada que llamó "imbécil" a Gabriel Rufián.

La presentación de la candidatura obligará también a Juan Vicente Herrera a acometer un importante cambio de Gobierno a dos meses de las elecciones autonómicas. Deberá sustituir a las consejeras de Familia y de Agricultura, así como la de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que opta a la Alcaldía de Valladolid.

Alicia García sustituirá en Ávila al propio Pablo Casado como cabeza de lista, en tanto que Milagros Marcos recibe el testigo del ex ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo. Isabel Blanco, persona muy cercana al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, asume el puesto del anterior secretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, que según fuentes del PP tendría acomodo en el Senado.

Por la provincia de Valladolid Isabel García Tejerina, actual diputada, miembro de la Ejecutiva del Partido Popular y ex ministra de Agricultura, sustituirá a Tomás Burgos, en el primer número de la lista. En el caso de la provincia de Burgos la elegida como número uno es Sandra Moneo, actual diputada que en la candidatura de las anteriores elecciones generales fue de número dos, por detrás de Jaime Mateu como cabeza de lista, anterior delegado territorial de la Junta en Burgos.

Por la provincia de León figura de nuevo María del Carmen González Guinda, alcaldesa de Garrafe de Torío, que 2015 fue elegida diputada por León en el Congreso tras la renuncia a su escaño de Manuel Cobo y fue reelegida en el segundo lugar de la candidatura en 2016. En círculos políticos de leoneses se daba por hecho que Eduardo Fernández, ex presidente del PP y anterior cabeza de lista, no iba a concurrir en esta ocasión a los comicios generales, aunque no se descarta que se presente en las listas autonómicas.

En el caso de Segovia la elegida es de nuevo Beatriz Escudero que ya lleva tres legislaturas en el puesto tras haber sido concejala en el Ayuntamiento entre 1991 y 1995, donde también ejerció como portavoz del Grupo Popular municipal entre 2007 y 2011.

Además, en Soria el cabeza de lista al Congreso será el senador en las dos últimas legislaturas por el PP Tomás Cabezón Casas, en sustitución de Jesús Posada.