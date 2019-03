El PP en Zamora asume con normalidad la candidatura de Isabel Blanco al Congreso

En la tarde de este sábado comparecido ante los medios Isabel Blanco, recién llegada de Madrid, donde compartió espacio con el resto de candidatos número 1 de las distintas provincias por el Partido Popular a las Elecciones Generales del 28 de abril.

Isabel Blanco indicó asumir el nombramiento como "un honor, y un reto, ante la situación política actual, y una oportunidad de luchar para que Pablo Casado gane las elecciones de abril, y Alfonso Fernández Mañueco las autonómicas de mayo".

Acompañó a la candidata el presidente provincial del partido, José María Barrios, que quiso desvincular la candidatura de Isabel Blanco de las posibles consecuencias del proceso de primarias, en las que Fernando Martínez Maíllo no estuvo del lado de Pablo Casado. En cuanto al propio Maíllo, el presidente provincial indicó que "he hablado con él y se lo ha tomado con completa normalidad. Nadie se puede eternizar en un puesto. Fernando estuvo en la Diputación, fue un cargo importante a nivel nacional y seguirá trabajando, desde un nuevo lugar, por Zamora". No obstante, no quiso desvelar si el Senado será su destino, como tampoco el resto de nombres para los puestos en Congreso, Senado o en las Autonómicas, nombres que está previsto se hagan públicos la próxima semana.