Roa clama por la sanidad

Mas de setecientas personas se concentraban este domingo a las puertas del Centro de Salud de Roa para exigir a SACyL soluciones a las carencias materiales y humanas que padece este servicio público. Con un sonoro y prolongado aplauso para agradecer al personal sanitario su aguante ante las condiciones en que trabaja, finalizaba esta movilización, que estuvo precedida por una reunión informativa el viernes por la tarde en el Centro Cívico, donde se explicó la situación actual y la que se ha vivido recientemente. El propio personal sanitario agradecía a su vez el tesón de la población de Roa y su entorno, entendiendo que las manifestaciones semanales que viene celebrando los martes están dando sus frutos, En especial, uno de los facultativos se mostraba convencido de que el “desplante” de funcionarios de la Gerencia de Burgos a los médicos del Centro de Salud a primeros de febrero al darse la vuelta y suspender una reunión que estaba prevista a primera hora de la mañana por encontrarse a la puerta con una concentración de 150 personas y algunos medios de comunicación, con el pretexto de que “no querían ser parte de un circo mediático”, había acelerado la destitución del anterior equipo responsable de la Gerencia de Atención Primaria. “Porque, habiendo pedido el Colegio de Médicos la destitución de la gerente anterior, no se dio hasta 72 horas después de que ocurriera lo que ocurrió aquí en Roa, que fue un boom en la prensa que yo creo que aceleró la salida del equipo anterior”, comentaba.

En el manifiesto de la concentración de este domingo se animaba a la población a continuar con las movilizaciones, asegurando que no se están produciendo en balde, puesto que aunque el personal sigue siendo deficitario, el carácter más dialogante del nuevo equipo parece que está dando sus frutos. “Por fin se arregló la calefacción después de más de dos semanas sin funcionar y, según informaciones recientes, se han recuperado, pero sólo de momento, tres de los médicos de los que nos habían privado”, decía una portavoz, convencida de que “el tesón y la perseverancia dan sus frutos: nuestras concentraciones sí sirven para algo, lo que no sirve de nada es quedarse en casa lamentando la situación, pero no nos engañemos, no podemos bajar la guardia, aún queda mucho de lo perdido por recuperar”, añadía.

Aún así, continuaba el comunicado, no conviene bajar la guardia, puesto que aún faltan varios médicos para completar la plantilla que se ocupa de los 28 pueblos del ámbito sanitario de Roa, entre otras deficiencias, como es el hecho de que la edad de atención pediátrica se haya tenido que rebajar de 12 a 5 años por no dar abasto este servicio o la casi curiosa circunstancia de que médicos y veterinarios tengan que compartir el mismo vehículo para sus desplazamientos, sobre lo que ironizaba el manifiesto: “Lo mismo sirve para visitar enfermos que para visitar corrales, para que luego digan que en esta zona no sabemos aprovechar los recursos”.

El alegato terminaba invitando a reflexionar sobre la importancia de defender el sistema público sanitario frente al peligro de los intereses creados que hay para privatizarlo como un negocio muy rentable. “Nuestro sistema sanitario es justo, humano, solidario; no podemos permitirnos perderlo a favor del negocio que supone la sanidad privada, porque lo que es seguro es que no hay mejor negocio que el de la sanidad. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por devolverle la salud a tu padre, a tu hermana, a tu hijo? Por ellos y por nosotros tenemos la obligación de luchar; defender la sanidad pública es cuestión de supervivencia”, concluía, invitando a volver a concentrarse el próximo martes a las dos y media de la tarde.