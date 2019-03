Extinguido el incendio de Palacios del Sil que ha calcinado más de 200 robles

"Ha sido un desastre considerable", lamenta el alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández. Aunque los técnicos están todavía con perimetraciones, la zona quemada abarca toda la ladera del paraje Río de Palacios, desde las inmediaciones del pueblo hasta una cota próxima a los 1.800 metros de altitud. La Junta apunta a un mínimo de 50 hectáreas pero el regidor piensa que los datos finales se aproximarán a las 200 hectáreas.

Después de recorrer, eso sí, el camino de la Sierra, Fernández apunta, aliviado, que no sólo no ha habido daños personales sino que además los animales han podido escapar de las llamas. "Es un paraje por el que pasan ciervos, corzos... y cómo no de protección por del oso pardo y el urogallo, pero no hemos encontrado ningún cadáver de animal".

Pero lo que sí ha quedado completamente calcinado es el robledal. "Se replantó hace unos 15 años y no había ardido", apunta el regidor al tiempo que agradece la ayuda y el trabajo encomiable de las brigadas. "Hicieron lo que pudieron, el viento no ayudó en la tarde del sábado y del viernes. La lluvia que cayó durante la pasada noche ayudó a extinguir la hilera de fuego que corría por la ladera", relata.

Después de 48 horas activo, Fernández indica que el fuego está completamente extinguido aunque un retén sigue controlando la zona para evitar que se reaviven las llamas que se investiga si arrancaron de una quema de rastrojos controlada que se había solicitado en una finca a un kilómentro de Palacios del Sil y que pudo "escaparse" hacia la montaña.