Mareas Brancas censura que el Sergas niegue derivaciones a la privada

La Coordinadora Anti-Privatización da Sanidade Pública de A Coruña (Mareas Brancas) ha tachado de "tomadura de pelo" que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) asegure que no deriva pacientes a centros sanitarios privados, ya que, a su juicio, sí utiliza estas instalaciones.

Así lo ha señalado este domingo el portavoz de Mareas Brancas Miguel Ángel Jiménez a Europa Press tras la concentración convocada por la coordinadora (como todos los tercer domingo de cada mes) en el Obelisco de la ciudad herculina, a la cual han acudido casi un centenar de personas.

En este sentido, ha asegurado que ya han recibido respuesta a la petición a la Xunta de que publicase el número de pacientes que forman parte de las listas "no estructurales" del Sergas por haber rechazado ser derivados a un centro privado.

Las listas "no estructurales" son aquellas a las que se envía a los pacientes que por razones ajenas a la organización sanitaria declinan una primera propuesta de intervención (y sobre las cuales el Sergas no está obligado a ofrecer datos). En muchos casos se trata de personas que no quieren ser operadas en un centro sanitario distinto a su hospital de referencia.

CONCERTADOS, NO PRIVADOS

Así, el Ejecutivo gallego ha denegado hacer pública esta relación de personas y ha insistido en que "no deriva personas a hospitales privados, sino a concertados".

"La concertación es una fórmula común de gestión en los diferentes sistemas sanitarios de nuestro ámbito, en las distintas comunidades autónomas y sistemas nacionales de salud", ha explicado el Sergas en el documento de contestación al que ha tenido acceso Europa Press.

Para Jiménez, esta respuesta es una "tomadura de pelo" ya que, según él, la Xunta "hace un juego de palabras" diferenciando los centros privados de los concertados.

Asimismo, la coordinadora ha subrayado que, a pesar de que el Gobierno autonómico no tiene obligación legal, "nada impediría que publicase las listas no estructurales por motivos de transparencia evidentes".

MAREAS BRANCAS

En otro orden de cosas, en la concentración de este domingo, que se llevó a cabo a partir de las 12,30 horas, los manifestantes también han debatido sobre temas como los procesos de privatización de la Sanidad pública y el nuevo modelo de Atención Primaria que ha presentado el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, "que no gusta ni a los suyos".

Además, en la sesión de 'micro abierto', varias ciudadanas han contado sus casos particulares y sus vivencias en torno a la sanidad pública.