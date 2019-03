Victoria del Arcos CF que le acerca a la permanencia (3-2)

ARCOS CF 3 - ATCO ESPELEÑO 2

El Arcos CF ha sumado una victoria muy importante frente al Atlético Espeleño, rival directo en la lucha por la permanencia y encadena tres partidos sin perder y ahora descansa a cuatro puntos de la zona de peligro.

Álvaro nada más comenzar el encuentro pudo ya poner por delante a su equipo en una acción que inicia Sergio y cuyo centro no fue capaz de rematarlo bien el delantero arcense.

Y es que el equipo de Pepe Bermúdez arrancó muy bien el choque. Dominó claramente a su rival y en el 25 de partido, Caballero puso por delante a los suyos con un buen disparo desde la frontal que terminó besando la red de la portería defendida por Gonzalo.

En la segunda parte, el guardameta del Espeleño evitaba el segundo gol con una buena intervención a disparo de Álvaro. En el 53 una diagonal de Fede Carmona terminó con un disparo que acabó rozando el palo. Después, Nico tocó el balón con la mano dentro del área que el árbitro no dudaría en señalar como penalti. Sergio Ortiz sería el encargado de transformar desde los once metros. Giráldez y Sergio marcarían el segundo y tercer gol para cerrar el encuentro, aunque ya con el tiempo cumplido, Ortiz marcaría de falta directa. De ahí al final, apretó el equipo cordobés buscando el gol del empate que nunca llegaría. Co esta victoria, la permanencia la tiene el Arcos CF mucho más cerca.

FICHA TÉCNICA

Arcos: Isi, Javi Rodríguez, Nico, Molina, Jose Antonio, Maki, Caballero, Álvaro (Rafita 69’), Sergio, Adri Romero (Borja 83’) y Álvaro González (Giráldez 56’).

Espeleño: Gonzalo, Javi Guerrero, Samu, Troyano, Lucena, Fede (Carmona 46’), Juan Luna, Ángel Garcia (Molina 55’), Pablo Mogollón, Sergio Ortiz y Hugo.

Goles: 1-0 (26’) Caballero. 1-1 (72’) Sergio Ortiz, de penalti. 2-1 (73’) Giráldez. 3-1 (86’) Sergio. 3-2 (92’) Ortiz.

Árbitro: Cruz Navarro (Colegio sevillano). Amarillas a Sergio, Álvaro González, Nico, Isi, Caballero y Rafita para los locales y por el Espeleño, Fede, Hugo, Juan Luna, Mogollón.

Incidencias: Partido disputado en el Antonio Barbadillo.