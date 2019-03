Los vecinos de Vallecas se manifiestan contra el traslado de basura a Valdemingómez

"Es una locura, quemar tanta basura". Es el grito que ha acompañado a la cacerolada frente a la Puerta del Sol que han protagonizado decenas de vecinos de las asociaciones PAU del Ensanche de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y la Unión UVA de Vallecas. Exigen a la Comunidad de Madrid que la planta de Valdemingómez no acoja los residuos urbanos sólidos de los municipios del Henares.



"Ni ahora ni en septiembre", dice la pancarta que ha encabezado la concentración. Y es que la Comunidad de Madrid ha anunciado esta semana que el vertedero de Alcalá de Henares seguirá funcionando al menos hasta el mes septiembre, algo que los vecinos de Vallecas tachan de una medida meramente electoralista.

"Resulta que ahora han dicho que las mediciones que tenían para la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares no eran las correctas y los técnicos dicen que el sellado se va a elevar más. Curiosamente la decisión se va a tomar después de las elecciones...", denuncia Juan, vecino del Ensanche de Vallecas.



Vestidos con bolsas de basura, los vecinos se han manifestado frente a la sede del gobierno regional para pedir una solución a un problema que les afecta a diario. "Lo que más se nota son los olores, pero ese es el primer contacto... Tenemos problemas respiratorios, muchas alergias", dice Carmen, también vecina del Ensanche. "Ya nos estamos comiendo mucho, no podemos con más basura".

Y no es solo cuestión de olores, también de salud. Juan dice que no se están tomando en cuenta los riesgos para la salud de los vecinos. "La incineración de la basura no huele pero sí desprende dioxinas y furanos que acumulados pueden producir cáncer", denuncia. "Aquí se ha hecho un estudio de un año que ha encargado el Ayuntamiento de Madrid. Lo que ha confirmado el estudio es que en el Ensanche de Vallecas triplicamos la cantidad de dioxinas y furanos de lo que puede ser una calle del barrio de Salamanca".