Rafa Nadal se retira de Indian Wells por las molestias en su rodilla

Rafa Nadal no puede continuar en Indian Wells. El español no disputará el partido de semifinales ante Roger Federer debido a las molestias que tiene en su rodilla derecha, por lo que el suizo pasa directamente a la final del torneo. Durante el calentamiento, Nadal sintió que "la rodilla no estaba bien para competir al nivel que necesita para las semifinales".

"Rafael Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Roger Federer avanza a la final a pie", informan los organizadores del torneo californiano. El español ya había mostrado ayer sus dudas para disputar el encuentro: "Es difícil para mí contestar, porque cualquier cosa que diga se puede tomar de forma negativa. Nadie puede garantizar nada de lo que vaya a ocurrir el día siguiente porque, en este mundo, cualquier cosa es posible".

El tenista español ya había encendido la alarmas en el partido de cuartos disputado la pasada madrugada, donde no se sentía cómodo por los dolores. A pesar de ello, el balear le ganó la partida al ruso Karen Khachanov, imponiéndose por 7-6 (2) y 7-6(2) en dos horas y 18 minutos. Nadal se retira así del primer Masters 1000 de la temporada, con la intención de mejorarse para las siguientes competiciones. Ambos tenistas se iban a enfrentar después de un año y medio, pero la lesión del español hace que ese encuentro se tenga que posponer a otros torneos.