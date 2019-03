Guevara, otro 'potrillo' que echa abajo la puerta del primer equipo

Puede que Imanol Alguacil no esté utilizando tantos jugadores de la cantera como cabía esperar en esta segunda etapa al frente del banquillo de la Real Sociedad. Pero lo que no cambia, esté el oriotarra o antes con Asier Garitano, es la confianza inquebrantable en el club txuri-urdin en los productos que da Zubieta, y que esta temporada ven como su trabajo está dando sus frutos en forma de premio estrenándose en Primera división con el primer equipo.

Puede también que tanto estreno en Primera de chavales de la cantera en una temporada se vea como una debilidad, porque al final quiere decir que no das continuidad a un bloque, y cuando eso no ocurre es síntoma de que las cosas no van demasiado bien. En el caso de la Real, la temporada no está marchando bien, al menos no todo lo bien que se presumía, con el objetivo de asentarse en la zona noble de la tabla, algo que cuando se va a encarar el último cuarto de liga, queda relativamente lejos. Pero en un club de cantera como la Real, cualquier estreno en la máxima categoría de un jugador formado en Zubieta debe verse de forma obligada como una gran noticia y tiene que ser motivo de alegría.

En la última jornada, marcada inevitablemente por la decepción del empate contra el Levante a falta de diez minutos, se estrenó en Primera el centrocampista Ander Guevara, y lo hizo además cuajando una notable actuación, con una gran primera parte y aguantando el tipo en los peores minutos de la segunda mitad. Puede que se le hiciera largo el encuentro, que le costara mantener el ritmo de competición de la máxima categoría, pero lo cierto es que el centrocampista vitoriano, una de las más firmes promesas del filia, en el que actúa como capitán, derribó con mucha fuerza la puerta del primer equipo. Y aunque es una posición que está superpoblada de jugadores, la realidad es que se trata de un jugador con un nivel con el que se puede decir que ha llegado para quedarse.

Guevara completa un dato demoledor esta temporada en la Real. Es el octavo jugador de la cantera que debuta esta campaña en Primera vestido de txuri-urdin. Antes lo habían hecho Luca Sangalli, Martín Merquelanz, Ander Barrenetxea, Roberto López, Robin Le Normand, Aihen Muñoz y Alex Sola. Pocas temporadas se puede decir que en la Real ha ocurrido algo así. Y pocos casos habrá en la temporada de esta índole. Quizá en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando apenas había extranjeros en la liga y los clubes basaban sus equipos en jugadores formados en su entorno, podía superar la estadística que protagonista esta temporada la Real. Pero hoy en día, en un fútbol más basado en los fichajes que en la formación de promesas, es complicado ver como un club hace debutar en un mismo año hasta ocho jugadores de su cantera.

Habrá que ver cuántos de ellos tienen futuro en el primer equipo realista, aunque todo hace pensar que la mayoría vestira de azul y blanco en la élite en el futuro. Sangalli y Merquelanz ya tienen ficha del primer equipo; Le Normand, Roberto López y Barrnetxea ya han sido renovados pensando en esa idea, Aihen Muñoz parece que compartirá lateral izquierdo en el primer equipo cuando Theo vuelva al Madrid, y quedará saber qué pasa con Alex Sola, porque el lateral derecho del primer equipo tiene ya a Gorosabel, Aritz Elustondo y Zaldua; y con Guevara, al que la decisión de Zurutuza puede aclarar su futuro. El vitoriano podría dar por fin el salto al primer equipo, o salir cedido una temporada para ganar tiempo y experiencia con él. Es un caso que se mirará con especial atención en las oficinas de Anoeta.