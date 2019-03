Con Machín no hubiera ganado

Caparrós ha dado un vuelco a la dinámica negativa que no pudo frenar Machín. Casi seis meses después, el conjunto sevillista volvió a ganar fuera de casa. Con el anterior técnico no hubiera sucedido. No es sólo un cambio de tendencia o de fortuna. Joaquín Caparrós introdujo cambios importantes para que el encuentro tuviera un final feliz. El técnico hizo algunas modificaciones que hicieron un Sevilla más reconocible.

En primer lugar, cambió el sistema por una defensa de cuatro e introdujo dos centrocampistas físicos, Gonalons y Amadou, por delante de la defensa. A ello, añadió una dosis de oficio y solidaridad defensiva que había faltado en otras ocasiones.

Con Banega con libertad en la creación, Promes inspirado y Navas con el carril para él, el Sevilla comenzó dominando el partido y llegando con claridad, aunque sin pegada en los últimos metros. Muchas llegadas sin resultado, porque, entre otras cosas, André Silva está sin confianza.

Se marchó al descanso con la sensación de merecer más y la preocupación de que se torciera el asunto. Comenzó peor, pero André Silva se fabricó un penalti que transformó Ben Yedder. A partir de ahí, puro Caparrós: defensa agresiva y faltas en el centro del campo. Faltó tener más el balón, pero, sin Kjaer, con la ayuda de un magnífico Gonalons mantuvo el resultado. Así funciona el fútbol. Caparrós le dio al equipo lo que faltaba para conseguir una victoria liguera lejos de Nervión, que se resistía desde finales de septiembre. Y el lunes, Monchi, el León de San Fernando.

FICHA TÉCNICA

RCD Espanyol (0): Diego López, Rosales, Naldo (Javi Puado, minuto 85), Mario Hermoso, Didac, Sergi Darder, Granero (Melendo, minuto 60), Marc Roca, Hernán Pérez (Facundo Ferreyra, minuto 69), Wu Lei y Borja Iglesias.

Sevilla FC (1): Juan Soriano, Jesús Navas, Mercado, Dani Carrriço, Wober, Amadou (Rog, minuto 73), Gonalons, Banega (‘Mudo’ Vázquez, minuto 79), Promes, André Silva (Munir, minuto 62) y Ben Yedder.

Gol: 0-1, minuto 52: Ben Yedder, de penalti.

Árbitro: Cuadra Fernández, madrileño. Roja para Juan Soriano con el partido acabado. Amarillas para Wober, Sergi Darder y Dani Carriço