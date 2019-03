Activistas exigen el fin de la tauromaquia en plenas fiestas de Fallas en Valencia

Este domingo 17 de marzo, AnimaNaturalis y CAS International han convocado una acción de protesta contra la muerte de los toros en los festejos taurinos durante Fallas. El objetivo de rendir homenaje y dar voz a los más de 60 toros que morirán este año en tan sólo ocho días.

Medio centenar de activistas alzaron letras de gran dimensión que formarán la frase “STOP Tauromaquia” y decenas de carteles que apelan a las autoridades a poner cese a la tortura de animales como espectáculo.

Su portavoz, María José Sanmartín, recuerda que el clamor popular exige el cese de la tortura de animales como espectáculo.

"Luchamos por la prohibición y la logramos en Catalunya. Luego nos dijeron que este espectáculo macabro no se podía abolir, y presionamos hasta conseguir un reglamento que perdonara la vida del toro en las Islas Baleares… pero nos volvieron a decir que esta tradición requiere torturar y matar a un animal inocente. ¿Creen que eso nos va a detener?", expresó Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Seguiremos presionando hasta que las autoridades reflexionen que una tradición medieval que no representa a la sociedad moderna, no puede contar con la protección del Gobierno para siempre", añade.