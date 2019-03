Saravia gana las primarias de IU a la Alcaldía de la ciudad

Manuel Saravia será el candidato a la Alcaldía de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) para las próximas elecciones Municipales una vez concluido el proceso de primarias de la formación en el que han participado 832 personas, algo más de la mitad de los censados.

Saravia ha declarado a la SER que no habrá confluencia con Podemos pero que esa circunstancia no influirá en el resultado " Es muy dificil conseguir mayorias suficientes para gobernar y siempre es posible conseguir acuerdos posteriores, pero creo que tendremos un buen resultado y no será un handicáp ir por separado"

Al actual concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, le siguen en la lista como número dos, María Sánchez, y Alberto Bustos, como número tres. María José Larena Gorostiaga, Esther Benavente, Arturo del Olmo, María Luisa López Municio, Miguel Ángel Pérez Martín, y Margarita Mediavilla cierran los diez primeros puestos de la candidatura, informa VTLP a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Completan la lista, Jaime Nieto Vega, Raquel Campos Díez, Marcelino Florez Miguel, María Ruiperez, Demetrio Saster Raso, Dafne Calvo, Martín Barrientos, Yolanda Rodríguez, Juan José Hermoso, Paloma Arranz Santamarta, Miguel Saeta, María Muñoz Cristobal, Ignacio García García, Lara Gago Blanco, Guillermo Martín Cabello, Clara López Mature, Pablo Redondo Rubio, Sara Mingueza, Francisco Javier García Fernandez y Diego de las Heras.

A la cita estaban llamados los 1.600 censados de la plataforma que han votado también al resto de los candidatos. Una candidatura cumple los objetivos de paridad y, como en 2015, tendrá una limitación salarial.

A la hora de votar se ha aplicado el sistema Dowdall y en la que los puntos de las papeletas de voto se asignan con los siguientes factores: un punto para el primero, medio punto al segundo, un tercio al tercero, un cuarto al cuarto, y así seguidamente, explica el comunicado.

Una candidatura a las municipales con la que Valladolid Toma La Palabra sale "a ganar", para liderar el "giro social en las políticas municipales". "La Plataforma ha demostrado en estos cuatro años su capacidad de gestión en las políticas públicas, así como su liderazgo en las iniciativas más vanguardistas de la ciudad", continúan desde la formación.

Valladolid Toma La Palabra ha elaborado el proceso de elección de candidatos más participativo de entre todos los partidos de Valladolid. Un proceso abierto a toda la ciudadanía y en el que han participado 832 personas. Una respuesta ciudadana muy positiva, que respalda tanto al proceso abierto de primarias, como a la Candidatura de VTLP, concluye el comunicado.