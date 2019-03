Oro y Plata

Eva Barrios y Laura Pedruelo (Durius Kayak) han logrado colgarse el oro y la plata en los Campeonatos de España de Larga Distancia que han tenido lugar en Sevilla, en k-1 sobre 5.000 metros.

Ya el sábado, en la clasificatoria sobre 2.000 metros ambas demostraron que no habían perdido el punto de forma que les permitió lograr las medallas también en el autonómico hace 15 días. Laura fue el sábado primera, Eva tercera. Quien no pudo revalidar el título regional logrado en la prueba que se disputó en Zamora fue Emilio Merchán, dado que no se inscribió para centrarse en la temporada de maratón.

Además, el triunfo de Eva Barrios (ya habitual, año tras año, aunque con alguna excepción, como el pasado año), le permite clasificarse para el Campeonato de Europa de la especialidad.