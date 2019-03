Fran: "Nuestro sentimiento es de orgullo"

El Almería no pudo pasar del empate a cero contra el Granada, pero en el tramo final, donde realmente hay que ser valientes, dio un paso al frente en busca del triunfo. El resultado contenta a ambos, aunque para Fran Fernández le queda se sabor amargo de no haber brindado los tres puntos a más de 13.000 espectadores. La mejor entrada de los últimos años y un ambiente que ya casi ni se recordaba en las gradas. Ha vuelto la implicación en la afición. En el balance del partido, el técnico pidió más precisión: “Hay que valorar cada punto y más cuando te mides al mejor visitante. En cuanto a aproximaciones fuimos más continuos y nos faltó muy poquito. El sabor es agridulce porque siempre queremos ganar”.

Nadie mereció perder por el apoyo de sus aficiones y el desgaste en el terreno de juego. Quizá fue el día en el que un resultado hizo más justicia: “No sé si es justo o injusto el resultado, pero hemos defendido muy bien a un gran Granada, síntoma de que trabajamos fenomenal. Siempre se busca la victoria, aunque vamos en la buena línea”.

La afición

El club hizo un llamamiento y la ciudad respondió. Ambiente de Primera y unas gradas donde se respiró deportividad. Sobresaliente para todos, incluso para un Fran Fernández que se emocionaba al hablar de la atmósfera que se generó en el Mediterráneo: “Por eso nos da rabia un poco el empate, por el ambiente que se ha generado. Es un sentimiento de orgullo si recordamos cómo iniciamos la temporada. Se va sumando gente y eso es bueno. Ganando o perdiendo, este equipo lo da todo”.

En definitiva, el Almería volvió a demostrar que no es inferior a nadie en la categoría y no se achicó frente al Granada: “Podemos competir, igualar o superar a cualquier equipo de la categoría. No regalamos ni un metro”.