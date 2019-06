Empate en un duelo sin concesiones

Almería y Granada empataron sin goles en un partido atascado, muy táctico y peleado hasta la extenuación por dos equipos que merecieron no perder en la jornada 30. Fran Fernández sorprendió con la presencia de Juan Narváez y Demirovic en el once inicial en detrimento de Rioja y Álvaro Giménez.

Comenzó el choque con dominio de los granadinos que superaron con cierta facilidad la presión de los almerienses. Los de Diego Martínez buscaban llegar a la meta indálica a base de balones largos a la espaldas de los defensores que tomaron muchos riesgos con una defensa en linea que en dos ocasiones rompieron los laterales.

Sin embargo la primera gran ocasión tuvo color rojiblanco cuando Corpas se aprovecha de una mala salida de balón del rival para servir a Milosevic, pero la pelota da en un defensor y no llega el bosnio. Pero un minuto después le devuelve el favor el Almería en un balón que deja sólo a Rodri y que salva René, con falta previa de Saveljich no señalada y no castigada con naranja o roja.

Trascurrido el primer cuarto los dos equipos ajustan marcas, el encuentro se equilibra y las oportunidades de gol brillan por su ausencia por el gran trabajo de presión de ambos conjuntos que obligaba a precipitarse a los contrarios. La disciplina de los almerienses impide las penetraciones rivales y la nula aportación en ataque de Juanjo Narváez y Demirovic hace que sólo algunos intentos de Corpas por la banda derecha inquieten al rival. Por su parte los intentos de los granadinos, conducidos por Montoro murieron siempre en las botas de los defensores de Fran Fernández.

La primera mitad se cierra con el único disparo a puerta de este periodo como fruto de una pared entre Iván martos y Juan Carlos, pero el disparo de éste lo detiene sin problemas Rui Silva.

Rioja resucita el ataque

Era cuestión de tiempo que saltaran al césped del Mediterráneo los dos titulares habituales que estaban en el banquillo. La mejor muestra de que ambos entrenadores querían más es que en ocho minutos hubo cuatro cambios. Fran Fernández dio entrada a Álvaro Giménez y Rioja y Diego Martínez a Puertas y Ramos como muestra de que ninguno de ellos estaba satisfecho con las prestaciones en ataque de los suyos.

El gran beneficiado fue el bando almeriense porque el extremo sevillano Luis Rioja le cambió la cara al partido. Los indálicos comenzaron a dar más sensación de peligro que sus rivales que ahora tenían que mirar hacia los dos costados, pero sin disparos a puerta por parte de ninguno de los contendientes.