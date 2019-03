Casado plantea el 28A como un plebiscito para frenar el independentismo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo en un acto de precampaña en Málaga, ha calificado de "sonoro pinchazo" la manifestación de los independentistas de este sábado en Madrid y ha planteado el 28 de abril como un plebiscito para elegir a Pedro Sánchez con sus aliados separatistas y populistas o al PP que rescatará a España del independentismo.

Casado ha invitado a los independentistas "a escuchar a España", en respuesta a la "soflama" del sábado en Madrid del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha retado a acudir a las Cortes para someter a la soberanía nacional su propuesta separatista.

Si es "tan valiente", ha recalcado, que siga los pasos del exlehendakari Juan José Ibarretxe y lleve al Congreso una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para ver "si la soberanía nacional quiere romper España o defenderla.

Casado ha participado en Málaga en la presentación de las candidaturas de Francisco de la Torre para la alcaldía de esta ciudad (el próximo 26 de mayo) y la del periodista Pablo Montesinos como número uno de la lista del PP por esta provincia para el Congreso de los Diputados.

Montesinos ha protagonizado su primer mitin político donde ha resltado que "va a echar el resto por este compromiso que creo que es el mejor proyecto de España". "Paco de la Torre es el mejor ejemplo...el de Málaga; no hay compañero periodista o dirigente político que me haya dicho 'tu tierra es la mejor ciudad de España sin ningún tipo de dudas'".

"Málaga es ejemplo de turismo, innovación, cultura, empleo....voy a ser el mejor embajador de mi ciudad y de mi provincia" ha añadido el candidato a la cámara baja. "He dado el paso porque creo en el proyecto de Pablo Casado. Un PP fuerte, vencedor, traerá mas moderación y libertad a España; he estado en precampaña y mientras el resto de partidos hacía sloganes, Casado planteaba reformas" explicaba Montesinos. "Yo creo que hay que dar el paso y no lo he dudado ni un momento. Se que me va a costar cambiar el 'chip' de periodista. Pero quiere decir a los periodistas que nadie como yo va a reconocer su labor que es básico para la libertad y la democracia", insistía el candidato independiente.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, ha destacado que el PP "ha sido factor clave en la transición española, factor clave en la crisis, para que España entre en Europa, y ha sido clave para cambiar y transformar Málaga". Hemos pasado en Andalucía, ha añadido el regidor y candidato de los "viernes de las palabras -en refenrencia al Consejo de Ministros- a los martes de hechos -en referencia al Consejo de Gobierno de la Junta-"

"Estoy enamorado de Málaga, creo en la potencialidad de mi tierra" ha asegura De la Torre en referencia a su compromiso como candidato para revalidar la alcaldía de la ciudad. "Estamos en un paraíso para atraer y retener talento" -señalaba el regidor- "y la sinergia de este ciudad te da un 'chute'" enfatizaba el candidato.

"Cuando se habla de cambio en Málaga, esa transformación es la que hemos hecho aquí en algo más de veinte años de responsabilidad de gobierno: en el cambio cultural, tecnológico, en esfuerzos para que nadie se quede atrás, ciudad acogedora; cuidad que tiene ideas claras de solidaridad donde todos cabemos...y creemos en esta etapa nueva", insistía el alcalde.

"No son unas elecciones generales más...son muy importantes. Hay tantos ejemplos en la vida política loca, regional y nacional...que tenemos que sumar y liderar para tener el mejor resultado posible. Mi compromiso es firme para los próximos cuatro años; con lealtad institucional; conciente del momento histórico y dispuesto a entregar esfuerzo, energía e ilusión", concluía el regidor malagueño.

El presidente del PP andaluz y maximo responsable de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha señalado que "cada día se ha puesto en marcha una de las medidas comprometidas para los cien primeros días: un gobierno que va al cien por cien; estamos donde tiene que estar donde tiene que estar un gobierno, en la solución de los problemas". "Nos hemos encontrado una gestión pésima, chapuzas administrativas; a nadie le extraña que nos hayamos encontrado 500 millones de euros en los cajones sin presupuestar; que hayan salido medio millón de andaluces en listas de espera. Nosotros venimos a cumplir, dijimos que íbamos a quitar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, y eso lo vamos a eliminar" ha enfatizado Moreno Bonilla.

"Este es un gobierno andaluz que trabaja que no se queda en los titulares; nos metemos 14 horas trabajando cada día y que sabe del enorme potencial que tiene Andalucía y Málaga. A lo largo de los próximos años vamos hacer que Andalucía se ponga a funcionar, sacar todo su talento, que nuestros hijos tengan oportunidades laborales... no como otros que se han tenido que ir. Esta es la tierra que tiene que revolucionar el país, de Andalucía para España, y este gobierno lo va a hacer" insistía el presidente regional.

"He tenido la suerte de conoce a Casado desde hace veinte años, y en este tiempo siempre me ha demostrado honestidad, lealtad a los principios y valores, solvencia intelectual, capacidad de entender las carencias y las potencialidad de nuestro país, y ha demostrado en muy poco tiempo la enorme capacidad de trabajo que tiene. Pablo tiene a España en la cabeza, conoce los problemas de España, tiene ambición por este país y quiere hacer de España uno de los mejores destinos del mundo: no hay mejor presidente para los próximos años que Pablo Casado" ha concluído el dirigente popular.