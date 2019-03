Gemma Araujo, la cuarta por Cádiz en las listas del PSOE

Gemma Araujo ha sido desde luego la gran sorpresa de las listas diseñadas por Ferraz para la provincia de Cádiz, que ha dejado fuera a Juan Carlos Ruiz Boix, el alcalde de San Roque votado mayoritariamente por la militancia socialista gaditana. Finalmente ha sido el ordeno y mando quién ha impuesto su criterio desplazando a cualquier atisbo de "susanismo" en esa lista que encabezará el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién reconocía hace poco que su vinculación con la provincia es que desde hace seis o siete años pasa la primera semana de enero en Rota con su marido y sus tres perros, concretamente en una casa de su hermana en Costa Ballena. "No es mucho", ha reconocido, añadiendo: "todos estos últimos seis o siete años que empiezo en Cádiz no me han ido mal, tengo esa relación con ellos".

Ha sido una sorpresa encontrarse en las listas de Ferraz para la provincia de Cádiz, ocupando el puesto número cuatro al Congreso de los Diputados, con el regreso de Gemma Araujo, "necesitaba culminar mi profesión y mis estudios a través de un Máster y el gusanillo de la política nunca se pierde"·

Sobre la composición de las listas, las asambleas gaditanas habían votado mayoritariamente a Juan Carlos Ruiz Boix para ocupar el tercer puesto, Araujo nos comentaba que "la elaboración de las listas puede provocar ciertas tensiones. Yo estoy a disposición de mi partido. Me preguntaron y dije que sí. Así que estoy feliz".

Araujo, además de haber sido alcaldesa de la Línea ha ocupado puestos de responsabilidad en la administración andaluza en las delegaciones provinciales de Justicia y Administración Pública, Medio Ambiente y de Fomento y Vivienda. Desde muy joven se ha dedicado a la política, "mi vocación es el servicio público".

A Gemma Araujo no se le escapa la dificultad que supone que salga el cuarto de la lista, "creo que es un reto bonito e importante, por poder participar en una campaña que lidera Fernando Grande-Marlaska por la gran labor que ha realizado en estos últimos meses en el Campo de Gibraltar. Es cierto que hay que pelearlo pero tengo toda la ilusión y las ganas en que lo vamos a conseguir".

Reconoce Araujo el trabajo realizado hasta ahora por "mi amigo Salvador de la Encina que ha dejado el listón muy alto. Espero poder tener esa representación para el Campo de Gibraltar". Sobre Juan Carlos Ruiz Boix comentaba que "tengo una buena relación con él y los dos somos socialistas por lo tanto nos toca remar para el mismo sitio y estoy convencida de que voy a tener el apoyo de todos".