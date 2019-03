Semana Cultural en el Conservatorio Paco de Lucía

Esta tarde ha comenzado la semana cultural del Conservatorio Profesional de Música "Paco de Lucía" en la que se implica la Asociación de Madres y Padres de Alumnos "Emilio Burgos" con cuyo presidente, Rafael Méndez, hemos tenido oportunidad de hablar esta mañana. Toda la programación se puede consultar en la red social de Facebook.

Méndez ha aprovechado para seguir lamentando la ausencia de un edificio que albergue este conservatorio cuyas clases se imparten en el IES Isla Verde en unas condiciones que no son las apropiadas para este tipo de educación. Las últimas noticias sobre la futura construcción del conservartorio hablaban de la inmediata licitación del proyecto lo que, como sospechan los padres, dilatará en el tiempo la esperada ejecución del edificio.

Pero no es solo la tan traída y llevada polémica por los terrernos y la construcción del edificio lo que preocupa los padres. Es que, además, desde principios de curso los alumnos de Fagot no pueden recibir sus clases porque no cuentan con el profesor titular de la plaza, le ofrecían media jornada y finalmente desistió de continuar en Algeciras marchándose a Castellón ya que el sueldo no daba para vivir en Algeciras.

Este problema no es nuevo, desgraciadamente, para los alumnos del conservatorio pues el año pasado ocurría algo parecido con el profesor de flauta travesera. "Durante toda la semana tendremos muy presentes en nuestras mentes la problemática de nuestros compañeros fagotistas, que prácticamente desde el inicio de curso no dan clases al no haberse dotado de sustituto la baja del profesor por parte de la Consejería de Educación . Así que durante la Semana Cultural "TODOS SOMOS FAGOTISTAS". Demasiadas demandas y nulas respuestas por parte de la administración andaluza.