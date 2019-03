María Quiles: "Defiendo un proyecto de centro para una provincia olvidada por los gobiernos Central y autonómico"

La número uno de la candidatura de Ciudadanos a Les Corts Valencianes, María Quiles, ha pasado este lunes por los micrófonos de Hoy por Hoy Alicante. Natural de Almoradí, es profesora de Ciencias Poíticas y exmilitante popular., es además, primera teniente de acalde en el Ayuntamiento de este municipiode 21.000 habitantes y concejal de cuatro áreas (Personal, Contratación, Medioambiente y Cultura).

María Quiles dice que dice que llega al terreno autonómico curtida en el campo del municipalismo, que es el del "contacto directo" con la gente, la "infantería" de la política y que lo hace para "defender los intereses de la provincia en Les Corts" y para eso, quien gobierne España debe saber que los ayuntamientos necesitan recursos para hacer frente a las mejoras que muchas veces llegan impuestas.

Encabezar la lista autonómica de Ciudadanos por Alicante es, por lo tanto, "un paso natural" para ella que aspira a hacerse con muchos de los votos que el Partido Popular tiene consolidados en las comarcas del sur alicantino, sobre todo en la suya, la Vega Baja, con lo cual es un reto "más fuerte si cabe". Viene, mantiene, para defender un proyecto "de centro" para una provincia "olvidada" por el Gobierno Central. Y se reivindica como la primera candidata que llega desde "el sur del sur" como cabeza de lista en una candidatura provincial a Les Corts.

Entre otras cosas apuesta por "evitar" que la cuestión de la legua se convierta en cuestión "política" y aboga porque el valenciano no sea un requisito y sí un mérito. También ha destacado la "tolerancia cero de ciudadanos hacia la corrupción" y ante la irrupción de la ultraderecha, no se sale del argumentario del partido. Defiende que a día de hoy Ciudadanos "no ha pactado con VOX "en ningún sitio" pero "si llegado el momento nos quiere apoyar y apoyar nuesto programa basado en preceptos constitucionalistas, es tema de ellos".

Escucha la entrevista a María Quiles, pincha aquí: