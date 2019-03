Este Atlético Tomelloso está muy vivo

Hay vida. El conjunto auriverde se agarra a la salvación consiguiendo un agónico triunfo ante un CD Azuqueca que fue de más a menos en el partido y acabó desquiciado con la actuación arbitral. El primer tiempo fue para el equipo azudense, que llegó con más peligro a la meta de un sensacional Sergio Arenas. En la segunda mitad, el Atlético Tomelloso dominó el partido y gozó de tres ocasiones clarísimas antes de que Marc Soldat pusiera el gol que permite soñar a los hombres de Juanjo Rodríguez con la salvación.

Sorprendió el entrenador talaverano poniendo de inicio a Loren Molinero en la punta del ataque junto a Diego Buitrago. La apuesta no le pudo salir mejor, pues el canterano completó un muy buen partido presionando la salida de balón rival y dando salida a su equipo por arriba. El cuadro de Manolo Alfaro entró muy bien al partido, siendo muy vertical y buscando la meta rival desde el primer momento.

Así, Javi Martín tuvo la primera después de una buena jugada colectiva por el flanco izquierdo. No sería la última de la que gozaría el atacante rojinegro. Cerca del minuto 10, Sergio Arenasse vio obligado a intervenir para desbaratar un mano a mano ante el delantero antes de desviar a córner un lanzamiento desde la frontal que buscaba la escuadra auriverde. Solo en los últimos minutos de la primera parte pudo desperezarse el Atlético Tomelloso gracias a un remate dentro del área de Diego Buitrago al que respondió muy bien Ropero.

Cambio radical en la segunda parte

El paso por vestuarios no pudo haberle sentado mejor al conjunto auriverde. Salieron como una exhalación en busca de la portería rival. Así, Diego Buitrago tuvo la primera después de que Moya le metiera un pase milimétrico que dejó solo al atacante daimieleño, que cruzó demasiado su duro disparo. Un minuto más tarde fue Loren Molinero el que no pudo batir al cancerbero local después de plantarse solo en el área. La más clara para el conjunto auriverde aún estaba por llegar. En el minuto 60, Diego Buitrago cayó en el área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima, para enfado de la grada. El propio atacante asumió la responsabilidad, pero el arquero azudense adivinó sus intenciones y desbarató la oportunidad.

El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad en la que tan solo se generaba peligro a balón parado. Los jugadores de Juanjo Rodríguez se defendieron como gato panza arriba ante el sinfín de saques de esquina que acumularon los locales. Lo pasaba mal el conjunto auriverde, que incluso vio cómo el árbitro anuló un gol al CD Azuqueca. Sergio Arenas volvió a aparecer para sacar de la escuadra un duro lanzamiento desde la frontal de Brotón que llevó el “uy” a la grada.

El técnico tomellosero movió el banquillo para tratar de encontrar soluciones en ataque. Dio entrada a Marc Soldat para acompañar a Buitrago, y el ibicenco no tardó en responder a la confianza de su entrenador al rematar a gol un balón suelto en el área. El tanto llevó el delirio al banquillo visitante. A partir de entonces, los hombres de Manolo Alfaro solo acertaron a colgar balones al área que Antonio León, Gasco y Candela rechazaban continuamente. La última del partido fue para Loren, que disparó ligeramente desviado en una contra atlética.

Al final, gran victoria del Atlético Tomelloso, la primera del curso a domicilio, que le sirve para acercarse un poco más a la salvación, que ahora mismo se encuentra a cuatro puntos.