El Cádiz acaba la jornada fuera de play off

El Cádiz acaba la jornada fuera de los puestos de play off. Los amarillos no pasaron del empate ante el Lugo, en un partido decepcionante máxime tras la derrota ante el Elche de la semana pasada. Un punto insuficiente que sumado a la victoria del Mallorca, que ganaba a Las Palmas en el Estadio Insular, deja a los de Cervera fuera de los puestos que dan derecho a jugar la eliminatoria de ascenso a primera. Ambos equipos están empatados a 48 puntos , pero el golaveraje particular es favorable a los bermellones. Los enfrentamientos entre ambos equipos se saldaron con un empate y una victoria para el Mallorca.

Otra de las consecuencias del empate en Carranza, es que todo se aprieta en la pelea por la sexta plaza. El Oviedo ganaba en casa al Nàstic y se pone a un punto del cuadro cadista. No hay que olvidar que con la clasificación tan apretada, cobra especial importancia los duelos directos entre los equipos. Para desgracia del cuadro gaditano, el golaveraje particular también está perdido con el Oviedo, con un empate en Carranza y derrota en el Tartiere.

La liga aún tiene doce jornadas por delante, por lo que todo es posible, pero el equipo de Álvaro Cervera debe mejorar sus prestaciones. El próximo partido será ante el Córdoba también en Carranza. Un rival que está a diez puntos de la salvación. El Cádiz no podrá contar con Vallejo ni con Machis, ambos con sus selecciones.