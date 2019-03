Carrillo no podrá jugar en Carranza por contrato. Edu Ramos si lo hará

Edu Ramos podrá jugar en Carranza ante el Córdoba. Algo que no sería llamativo, si no tenemos en cuenta que el jugador no pudo disputar la ida en El Arcángel por la famosa cláusula del miedo. En el contrato se estipuló que los amarillos debían pagar para que el centrocampista jugase la primera vuelta, pero en el partido de Carranza esa cláusula no existe, lo que alivia en cierto modo al equipo cadista. El centrocampista está cedido del Córdoba, pero tiene posibilidad de seguir de amarillo la próxima temporada, si se dan unas series de condicionantes.



El Cádiz recibirá al Córdoba con varias ausencias mientras que la tabla clasificatoria aprieta. Los amarillos tienen las ausencias de Machis y Vallejo. El primero con la selección de Venezuela, aunque el club está intentando que la federación le libere del partido ante Cataluña y pueda estar en el compromiso liguero. Vallejo no jugará ya que estrena convocatoria en la Sub-21 española.

Quien no podrá jugar en Carranza, según ha podido saber Radio Cádiz, será José Ángel Carrillo que se marchó al Córdoba en el mercado invernal y que además marcó está semana en la derrota del cuadro blanquiverde ante el Sporting. En el contrato se especifica que el delantero no podrá ser alineado, por lo que el equipo visitante tendrá una ausencia importante.

Los amarillos necesitan una victoria para no complicarse la vida en la pelea por entrar en fase de ascenso. El partido se disputará este domingo a las 18:00 horas y Radio Cádiz lo contará en Carrusel Deportivo Cádiz desde las 17:30 en el 990 OM y 93.2 FM, también a través de internet y en la aplicación móvil de la SER.